Самолет с соперниками «Локомотива» не смог приземлиться в Ярославле

Самолет с хоккеистами ХК «Сочи» не смог приземлиться в ярославском аэропорту из-за сложных погодных условий, сообщается в Telegram-канале команды. Хоккеисты приземлились в Москве и сейчас ищут варианты, как добраться в Ярославль.

На момент публикации материала в аэропорту «Туношна» не прокомментировали ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ХК «Сочи» Фото: Telegram-канал ХК «Сочи»

Завтра,19 декабря, южане должны встретиться с ХК «Локомотив» на «Арене-2000» в 19:00. ХК «Сочи» уже набрал 16 очков и сейчас замыкает турнирную таблицу Западной конференции. «Локомотив» располагается на втором месте в таблице.

Алла Чижова