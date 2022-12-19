Роспотребнадзор не будет вводить систему QR-кодов из-за гриппа

Несмотря на высокий уровень заболеваемости гриппом в России не планируется вводить систему QR-кодов, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что ситуация с гриппом не требует каких-либо ограничений на федеральном уровне.

«В России не планируется введение системы QR-кодов в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора в Telegram.

Накануне издание «Говорит Москва» со ссылкой на заведующего отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского сообщило о возможном введении QR-кодов из-за эпидемии гриппа.

За прошлую неделю заболеваемость гриппом увеличилась на 35%. Из-за роста заболеваемости гриппом в 600 школах России приостановили обучение. О начале эпидсезона гриппа и коронавируса Роспотребнадзор сообщил 18 ноября. Прививочная кампания против гриппа началась 5 сентября, а закончилась 13 декабря.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Вирусы взялись за старое».

Анастасия Ларина