В центре Петербурга пресекли деятельность четырех незаконных покерных клубов

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность четырех нелегальных покерных клубов в центре города. В операции принимали участие сотрудники экономической полиции при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения, сообщили 19 декабря в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Незаконные заведения работали в квартирах жилых домов на улицах Моисеенко, Маяковского, Кирочной и набережной реки Фонтанки. В ходе обысков были изъяты наборы фишек, 4 стола для игры и карты. На Маяковского в том числе задержали пятерых администраторов и восемь клиентов.

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