Путин разрешил перевод 46% НДПИ АЛРОСА в федеральный бюджет

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает отправку 46% поступлений от НДПИ от АЛРОСА в период с 10 марта по 10 мая 2023 года. Остальные 54% должны перейти в региональные бюджеты. Закон размещен на портале правовой информации.

Ранее 100% НДПИ АЛРОСА уходило в бюджет Якутии. АЛРОСА обычно тратит на выплату НДПИ примерно 8% выручки. По прогнозам Минфина, дополнительный налог АЛРОСА в первом квартале 2023 года должен составить 19 млрд руб. Около половины этой суммы перейдет в федеральный бюджет.

России принадлежит 33% акций АЛРОСА, 25% — властям Якутии, 8% — администрациям восьми районов Якутии, 33,9% — в свободном обращении.

Инвестиционный банк «Синара» прогнозирует, что после решения повысить налоговую нагрузку на АЛРОСА в рамках негативного для миноритариев сценария компания вместо дивидендов за 2022 год компании уплатит разовый дополнительный НДПИ.

В июне наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год. В 2021 году прибыль АЛРОСА выросла в 2,8 раза и составила 91,3 млрд руб. По данным Bloomberg, несмотря на санкции, АЛРОСА почти восстановила экспорт алмазов за счет торговли в рупиях.

Подробнее — в материале «У Минфина глаз алмаз».

Анастасия Ларина