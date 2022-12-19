«Авито» запустил сервис безопасного бронирования жилья в 241 муниципалитете Кубани

Платформа «Авито Недвижимость» запустила в 241 населенном пункте Краснодарского края сервис безопасного онлайн-бронирования жилья посуточно. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Среди них – Краснодар, Новороссийск, Сочи, Анапа, Усть-Лабинск и другие муниципалитеты региона. В целом, география сервиса сейчас составляет 4049 городов, увеличившись в 89 раз. Ранее сервис был доступен в 45 городах страны: пяти крупнейших мегаполисах и в больших центрах Юга России, Сибири и Дальнего Востока.

В «Авито» отмечают, что сервис безопасного онлайн-бронирования снижает риск отмены заселения и исключает необходимость переводить предоплату на карту арендодателя без четких гарантий предоставления услуги. Клиент переводит деньги непосредственно через платформу, не пользуясь сторонними сервисами, платформа замораживает их и перечисляет владельцу жилья только через сутки после заселения постояльца.

В случае возникновения каких-либо проблем с квартирой платформа вернет деньги пользователю. При необходимости ее сотрудники всегда помогут путешественнику найти альтернативный вариант размещения.

«Авито» также обращает внимание, что все квартиры, на которые распространяется работа сервиса онлайн-бронирования, проходят специальную проверку, которая в том числе включает видеоподтверждение на соответствие адреса, оснащения объекта фотографиям и описанию, а также проверку документов арендодателя.

Как работает система онлайн-бронирования

После того, как арендодатель получает заявку на бронь, у него есть 12 часов, чтобы принять или отклонить заявку. За это время стороны могут обсудить детали. Уже на следующий день после заезда гостя владельцы смогут получить предоплату в 30% от общей суммы бронирования за вычетом комиссии.

У гостя есть возможность бесплатной отмены бронирования в течение срока, установленного арендодателем. Если этот срок будет нарушен, владелец жилья все равно получит предоплату в качестве компенсации упущенной выгоды.

Кроме того, арендодатель может подключить опцию мгновенного бронирования. В этом случае гостям не нужно будет оставлять заявку, а владельцу квартиры — принимать ее. Гости могут сразу оплачивать бронь на нужные даты и спокойно заселяться в удобное для них время.

Кроме того, все квартиры имеют свой рейтинг. Важно, что его получает не арендодатель, а конкретный объект недвижимости. Это исключает ситуацию, когда на несколько квартир, у которых один владелец, распространяется общий «средний балл», что может ввести путешественников в заблуждение.

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