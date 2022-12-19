Путин одобрил штрафы за ложные сведения об объектах критической инфраструктуры

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за предоставление недостоверной информации об объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) вводится административное наказание в виде штрафов до 100 тыс. руб. для юридических лиц и до 50 тыс. руб. для должностных лиц.

КИИ — информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов КИИ, а также сети электросвязи, используемые для организации их взаимодействия. Субъектами КИИ являются компании, работающие в стратегически важных областях, в частности в здравоохранении, науке, банковской сфере, топливно-энергетическом комплексе и т. д.

Согласно изменениям, внесенным в статью 19.7.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за предоставление недостоверных сведений для присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости устанавливается штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Кроме того, вводится штраф за повторное нарушение сроков подачи таких данных. Для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Из пояснительных материалов следует, что решение о внесении в закон поправок было принято после того, как Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ выявила случаи представления субъектами КИИ недостоверных сведений о результатах присвоения объектам КИИ категорий значимости.

Эти факты, утверждает ведомство, могут способствовать нарушению штатного функционирования значимых объектов КИИ, созданию реальной угрозы жизни и здоровью граждан, а также финансовой системе страны и безопасности государства.

Милена Костерева