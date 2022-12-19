В Щербиновском районе оштрафовали подрядчика благоустройства улицы за 14 млн рублей

Подрядчика благоустройства улицы Первомайской в станице Старощербиновской оштрафовали на 500 тыс. руб. за нарушение сроков выполнения контракта. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По факту нарушения было возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 7. 32 КоАП РФ (бездействие, которое повлекло нарушение условий контракта). Администрации района вынесли представление, после чего контракт с подрядчиком расторгли.

К настоящему времени работы по благоустройству улицы в станице Старощербиновской выполнены в полном объеме. Стоимость благоустройства составляет 14 млн руб.

Анастасия Донскова

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