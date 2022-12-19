HTC анонсировала фирменную гарнитуру виртуальной и дополненной реальности

Компания HTC готовит гарнитуру с технологиями виртуальной и дополненной реальности, сообщает The Verge. Она будет официально представлена 5 января 2023 года в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

Глобальный руководитель отдела продуктов HTC Шэнь Е в беседе с журналистами заявил, что новинка будет объединять в себе компактные габариты, небольшую массу и современные технологии. Обещано, что гарнитуру можно будет использовать как для игр, так и для профессиональных задач.

Судя по тизеру, опубликованному The Verge, аксессуар будут выполнять в формате очков с установленными камерами и интегрированными цветными экранами. Заявлено, что гарнитура будет беспроводной, сможет работать до двух часов без подзарядки, станет поддерживать контроллеры с шестью степенями свободы и будет отслеживать движение рук.

Максим Вершинин