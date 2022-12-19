Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верзилов и Никульшина задержаны в Катаре за попытку устроить акцию протеста во время финала ЧМ-2022

Участники группы Pussy Riot Петр Верзилов (признан иностранным агентом в РФ) и Вероника Никульшина (также признана иностранным агентом) были задержаны в Дохе вчера, 18 декабря, пишет Reuters со ссылкой на некоммерческую берлинскую организацию Cinema for Peace.

Предыдущая фотография
Петр Верзилов

Петр Верзилов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вероника Никульшина

Вероника Никульшина

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 2

Петр Верзилов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вероника Никульшина

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

Как уточняет Reuters, участники Pussy Riot планировали выйти на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в столице Катара между Францией и Аргентиной в знак протеста против ввода российских войск на Украину, лишения свободы Алексея Навального, а также против подавления прав женщин в Иране.

Однако, как уточнил основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил, сотрудники безопасности задержали Петра Верзилова и Веронику Никульшину до выхода на поле. «Когда я переписывался с Петром, он находился отделении полиции», — сказал господин Бизил.

В 2018 году во время финала чемпионата мира по футболу в Москве члены группы Pussy Riot устроили протестную акцию под названием «Милиционер вступает в игру». Во время матча Франция—Хорватия на московском стадионе «Лужники» они выбежали на поле в полицейской форме. Тогда их приговорили к аресту на 15 суток и на три года запретили посещать спортивные мероприятия.

Подробнее о финале чемпионата мира — в материале «Финал золотых мячей».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...