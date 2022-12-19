На Кубани 35% жителей ожидают повышения зарплаты в качестве карьерного подарка на Новый год

В Краснодарском крае 35% жителей рассчитывают на повышение зарплаты в качестве новогоднего подарка. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала HeadHunter.

Чаще других про повышение заработной платы говорили работники сфер строительства, транспорта, логистики и управления персоналом. Сменить профессию к Новому году хотят 11% опрошенных, среди которых большинство составили работники сельского хозяйства, производств и начинающие специалисты.

«Если бы можно было выбрать любую профессию, то 28% кубанцев в 2023 году стали бы ИТ-специалистами, 12% — дизайнерами, 11% — путешественниками и маркетологами»,— говорится в исследовании.

В целом по России о повышении зарплаты говорили 32% опрошенных, о смене профессии — 19%. О желании получить работу в сфере IT сообщили 27% респондентов, путешествий — 16%, дизайна — 9%.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram