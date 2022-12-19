Капризов преодолел отметку 200 очков в НХЛ и принес победу «Миннесоте»

Американский хоккейный клуб «Миннесота» одержал пятую победу подряд, обыграв канадскую «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Капризов (номер 97)

Фото: Reuters Кирилл Капризов (номер 97)

Фото: Reuters

На девятой минуте счет открыл россиянин Кирилл Капризов. Ему также принадлежат две результативные передачи и титул первой звезды матча. В ходе встречи у победителей шайбы забили: Матс Цуккарелло (22), Джаред Сперджон (30), Фредерик Годро (60), у проигравших — Марк Кастелич (45), Клод Жиру (59).

Таким образом, по итогам 167 матчей регулярных чемпионатов НХЛ Капризов набрал 201 очко (93 заброшенные шайбы плюс 108 передач), опередив по этому показателю американского нападающего Брайана Ролстона.

Быстрее Капризова достичь отметки в 200 очков удавалось Александру Овечкину из «Вашингтона», которому понадобилось 165 игр, и Евгению Малкину из «Питтсбурга» — 166 игр. Прошлому лидеру рейтинга Ролстону для достижения этого показателя потребовалось 239 игр. При этом абсолютный рекорд за всю историю принадлежит форварду «Питтсбурга» Сидни Кросби (142 матча).

25-летний Кирилл Капризов — олимпийский чемпион (2018), бронзовый призер чемпионата мира (2019), лауреат «Колдер Трофи» (2021). В октябре россиянин установил рекорд «Миннесоты» по числу матчей, которые ему потребовались для 80 голов, а в ноябре — по числу результативных серий из восьми матчей.

Милена Костерева