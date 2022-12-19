В белгородском поселке Красная Яруга после обстрела ВСУ загорелись хозпостройки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поздно вечером 18 декабря под обстрел со стороны Украины попал поселок Красная Яруга в Краснояружском районе. По предварительной информации властей, обошлось без жертв и пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Как уточнил глава региона, зафиксированы повреждения остекления в четырехэтажном многоквартирном доме и возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с МКД. Кроме того, повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы уже устраняют последствия атаки ВСУ. Власти продолжают подомовой обход поселка.

UPD: Позднее Вячеслав Гладков уточнил, что в результате обстрела пострадали два человека: «Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался». Повреждено остекление в трех четырехэтажных многоквартирных домах. Возгорание хозпостроек ликвидировано. В светлое время суток начнется ликвидация последствий «на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи», рассказал господин Гладков.

Ранее 18 декабря в результате обстрела со стороны Украины в Белгородском районе был повреждён один корпус и несколько машин спецтехники на птицефабрике в Ясных Зорях. Там же погиб мужчина, который приехал из Тамбова для работы на строительстве цеха предприятия. ранения получил еще один работник птицефабрики. Также есть пострадавшая женщина в деревне Севрюково того же района.

«Из-за осколков снарядов, сбитых ПВО, есть и другие последствия на земле, повреждены 11 строений, семь автомобилей. Оперативным штабом района определены задачи по устранению последствий в местах, пострадавших от обстрела и работы ПВО. Осмотр территорий и подомовые обходы продолжаются»,- сообщил вечером глава муниципалитета Владимир Перцев. Он попросил жителей района в случае обнаружения повреждения строений или транспорта обращаться в администрации своих поселений.

Андрей Цветков