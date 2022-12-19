Картелям накинули срок

Ответственность за создание картелей и за препятствование антикартельным проверкам будет ужесточена. Соответствующие поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, а также к КоАП Госдума приняла 15 декабря. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) потребность в ужесточении объясняют тем, что случаи сговора составляют до 90% нарушений на торгах. Эксперты и бизнес в оценках не так однозначны — одни поддерживают проект, указывая на пагубное влияние картелей на конкуренцию при торгах, другие отмечают снижение стандартов выявления картелей и риски от принятия поправок для добросовестных предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФАС Максим Шаскольский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Глава ФАС Максим Шаскольский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Подготовленные ФАС и принятые Госдумой в первом чтении законопроекты ужесточают ответственность за антиконкурентные соглашения и согласованные действия участников рынка. Первый проект вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и распространяет существующую уголовную ответственность за заключение картеля также и на участие в нем. Одновременно увеличивается максимальный срок лишения свободы за создание картелей — с трех до четырех лет.

Штрафы остаются без изменений — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет. Но если картели привели к изменению цен на обязательных торгах, штрафы составят уже от 600 тыс. до 800 тыс. руб. Альтернатива — лишение свободы на срок до пяти лет либо принудительные работы. Для бенефициаров и руководства компаний или при причинении особо крупного ущерба штраф составит от 2 млн до 4 млн руб. Проект вдвое увеличивает пороговые значения крупного дохода — до 100 млн руб., особо крупного дохода — до 500 млн руб., а также пороги ущерба — до 20 млн и 60 млн руб. соответственно. При этом доходом в новой редакции признается выручка от реализации всех товаров, извлеченная всеми участниками картеля без вычета расходов.

Второй законопроект — поправки к КоАП — вводит штрафы за препятствование антикартельным проверкам. Для граждан он составит 15–30 тыс. руб., для должностных лиц — 30–50 тыс. руб., для юрлиц — от 0,1% до 1% совокупного размера годовой выручки, но не менее 50 тыс. руб. Сейчас потолок штрафов для юрлиц — 10 тыс. руб., а если из-за таких действий невозможно провести или завершить проверку — 50 тыс. руб.

В ФАС считают, что действующие штрафы не сдерживают противоправное поведение проверяемых компаний. «Специалисты ведомства не могут собирать необходимые для проведения антимонопольных расследований доказательства»,— добавляют в службе.

Потребность в нововведениях в ФАС объясняют тем, что сговоры на торгах составляют наибольшую часть нарушений, тогда как торги создавались для эффективного использования бюджетных средств. «Подавляющее большинство выявляемых антиконкурентных соглашений заключается именно на торгах, порядка 90% от общего объема»,— сообщил замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Петровичев отмечает, что малый бизнес страдает от картелей не меньше государства и потребителей. «Картельные сговоры — это, как правило, крупный бизнес или аффилированные с ним компании»,— считает он. Отметим, впрочем, что ранее ФАС массово наказывала за картели и мелкие предприятия, в реальности не способные повлиять на уровень конкуренции (см. “Ъ” от 26 апреля 2021 года). После смены руководства в ФАС пообещали отказаться от карательного подхода и сместить фокус на обеспечение роста экономики — для этого, в частности, служба снизила штрафы для представителей МСП.

Исполняющий обязанности директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин признает нынешнее несоответствие штрафов за препятствование проверкам наносимому ущербу. «Уплатив штраф, но воспрепятствовав проверке, компания избегает оборотного штрафа за сам картель, который мог бы быть доказан, а равно снижает возможность привлечения к юридической ответственности (вплоть до уголовной) за картель своих должностных лиц»,— поясняет он. При этом он указывает на потребность в тщательном доказывании ФАС таких нарушений при рассмотрении административных дел.

Антимонопольный эксперт Вадим Новиков предупреждает, что изменения не столько ужесточают наказание за картели, сколько снижают требования к их доказыванию, исключая требования доказывать наличие ограничения конкуренции. «ФАС при расследовании картельных дел ограничение конкуренции не доказывает, этим занимается уголовный суд. Законопроект же предлагает убрать этот элемент доказывания»,— обращает внимание эксперт. По его мнению, повышение порогов крупного дохода не существенно для практики, поскольку существует конструкция «покушения на получение крупного дохода», а потому привлекать можно и за неполученный доход.

Диана Галиева