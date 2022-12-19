Топливо подогрело протесты

Иорданские военные разворачивают дополнительные силы, чтобы обеспечить безопасность открывающегося во вторник на берегу Мертвого моря саммита по проблемам Ирака, в котором примут участие региональные лидеры и президент Франции Эмманюэль Макрон. Принимаемые меры выглядят нелишними на фоне непрекращающихся уже пару недель протестов в самой Иордании, вспыхнувших после того, как правительство повысило цены на топливо. Протестующие перекрывают дороги и требуют от властей отмены принятого решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khalil Mazraawi / AFP Фото: Khalil Mazraawi / AFP

Иорданские военные развертывают дополнительные армейские подразделения между аэропортом Аммана и курортным районом на берегу Мертвого моря, где во вторник состоится региональная конференция, посвященная проблемам Ирака. Аналогичное мероприятие прошло в августе прошлого года в Багдаде с участием иракского правительства, а также Иордании, Египта, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Ирана, Турции и Франции. Похожий состав ожидается и сейчас. Согласно информации арабской газеты «Аш-Шарк аль-Аусат», на встрече будут два новых участника — Бахрейн и Оман. Кувейт в публикации не упоминается. Кто возглавит делегации стран, пока неизвестно. Зато появилась информация о возможной встрече представителей Саудовской Аравии и Ирана, что само по себе большое событие. Год назад в Багдаде на саммите были главы МИДов этих стран. Переговоры между ними так и не состоялись, но парой фраз на ногах два министра все же обменялись. Подтвержден и визит президента Франции Эмманюэля Макрона. Собственно, Париж и Багдад — основные организаторы встречи на высшем уровне. Иордания только предоставляет свою площадку. Разговор пойдет о продовольственной и энергетической безопасности. Но, похоже, на предстоящей встрече разговором только об Ираке участники не обойдутся. В тяжелой экономической ситуации сейчас находятся многие страны региона, включая саму Иорданию.

Уже две недели в королевстве не прекращаются протесты, которые вспыхнули после шестнадцатого за два года повышения цен на топливо. За год стоимость одного только дизеля возросла примерно в два раза. В знак протеста водители грузовиков и общественного транспорта в южной провинции Маан не только объявили забастовку, но и перекрыли трассу, которая ведет из порта Акаба на Красном море в столицу. Они надеются, что правительство снизит цены и налог на топливо. Иорданские власти пообещали рассмотреть эти требования, но при этом заявили, что для сдерживания роста цен уже выделено более 500 млн иорданских динаров (около $704,93 млн), а дополнительные субсидии станут нарушением условий соглашения с МВФ. Между тем водителей из Маана поддержали и в других районах страны, включая Амман. Все больше людей стали выходить на улицу, требуя отставки правительства.

В Маане протесты переросли в столкновения с силами безопасности. В результате в четверг выстрелом в голову был убит полковник полиции Абдель Раззак ад-Далябе. По словам главы управления общественной безопасности Иордании Убейдуллы аль-Муаиты, всего к минувшей пятнице в результате беспорядков пострадали 49 сотрудников органов правопорядка, повреждены около 70 полицейских автомобилей и 90 транспортных средств граждан. Сообщалось также о более 40 задержанных. Господин аль-Муаита подчеркнул, что протесты утратили мирный характер, а те, кто выходит на улицы, ведут себя как вандалы — перекрывают дороги и уничтожают госимущество. В свою очередь, отдел по борьбе с киберпреступлениями заявил, что в королевстве был приостановлен доступ к TikTok, использовавшемуся для распространения видеозаписей, провоцирующих беспорядки.

Вандализмом назвал действия протестующих и король Иордании Абдалла II. В пятницу он посетил дом погибшего офицера полиции, чтобы выразить соболезнования семье. «Мы не потерпим оскорблений или нападок на сотрудников наших служб безопасности, которые бдительно защищают нашу родину и ее граждан»,— сказал король и пообещал ударить по «врагам стабильности» железным кулаком. Хотя при этом признал, что ситуация в стране тяжелая и его поданные имеют право на мирные демонстрации

По данным Всемирного банка, уровень безработицы в королевстве еще в прошлом году превысил 23%, а среди молодежи достиг 50%. А валовой долг Иордании составлял 113,8% ВВП. Королевство в значительной степени зависит от иностранной помощи, которая поступает в первую очередь из США.

Иорданские журналисты, работающие на юге страны, пишут, что к субботе интенсивность протестов снизилась, но многие намерены продолжить выступления, если «правительство не сможет объявить четкого решения». Отмечается, что на местах не хотят, чтобы протест перерос в стадию горячего противостояния с силовыми структурами, но настаивают на том, что мирные забастовки не должны прекращаться. Впрочем, эта ситуация не новая. Иордания периодически переживает протестные волны, но, как правило, все заканчивается очередной сменой правительства и никаких существенных изменений в стране не происходит.

«Решение проблем, стоящих перед страной, не карманы граждан, а путь изменения коррупционного подхода, который правительства и влиятельные лица практиковали двадцать лет назад, и привлечения их к ответственности»,— заявили в субботу в муниципальном совете города Эль-Карака, расположенного на пути из Маана в Амман. Арабские журналисты также пишут, что семья погибшего офицера отказалась принять представителей правительства в своем доме во время траура. «Это четкий сигнал, что правительство несет ответственность за ухудшение ситуации и что даже если семья и хочет узнать личность убийцы, она не освобождает от ответственности официальные власти»,— гласит статья на сайте The Independent на арабском языке.

В четверг посольство США в королевстве предупредило своих граждан, находящихся в Иордании, что даже мирные протесты могут в любой момент обернуться насилием. Американским госслужащим запрещены поездки в ряд провинций страны. Озабочены ситуацией и соседи Иордании. В субботу состоялись телефонные разговоры короля Абдаллы II с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Марианна Беленькая