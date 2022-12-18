Самарским школьникам рекомендуют в понедельник остаться дома из-за непогоды

В понедельник, 19 декабря, школьникам Самары рекомендуют не посещать учебные заведения из-за непогоды. Соответствующие уведомления разосланы руководителям образовательных учреждений.

В родительских чатах сообщается, что работа школ переводится в дистанционный режим. При этом руководители учреждений образования Самарской области могут самостоятельно принимать решения. В некоторых случаях часть школьников может посетить занятия в случае необходимости.

В понедельник после плюсовой температуры в выходные ожидается похолодание и гололед.

Андрей Сазонов