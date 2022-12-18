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Фуд-холлы далеки от насыщения

В Санкт-Петербурге рынок гастропространств вырос втрое

В конце 2022 — в начале 2023 года сегмент фуд-холлов в Петербурге увеличится более чем на 12 тыс. кв. м. На разных стадиях реализации, по данным консалтинговой компании Nikoliers, находится семь проектов. На начало декабря в городе работает десять открытых гастрономических пространств общей площадью 44,6 тыс. кв. м. Только за этот год было реализовано пять новых проектов. По мнению экспертов, рынок фуд-холлов имеет хорошие перспективы развития и может достичь насыщения к 2025 году.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ближайшие месяцы в Петербурге ожидается открытие семи фуд-холлов общей площадью более чем 12 тыс. кв. м. Новые гастрономические пространства появятся в центре: в ТРЦ «ПИК», в ТК «Невский Центр» (от Ginza Project). Четыре проекта откроются в периферийных районах города: в ТРК Atlantic City, в ТРЦ «Академический», «Заневский Каскад» и «Континент на Стачек». На высокой стадии реализации находится фуд-холл «Фабрика» в бывшей кожевенной мастерской на Кирочной. При этом, по данным Nikoliers, не все проекты обозначили дату открытия, поэтому часть из них может выйти на рынок ближе к 2024 году.

Всего в Петербурге, по подсчетам Nikoliers, на начало декабря работает десять фуд-холлов, общей площадью 44,6 тыс. кв. м. Все существующие пространства рассчитаны на 320 резидентов, однако на сегодняшний день вмещают в себя около 230 концепций. За этот год в городе открылось пять новых фуд-холлов — 28,7 тыс. кв. м. Самым большим реализованным проектом, в том числе во всей России, стал фуд-молл Vokzal 1853 (17 тыс. кв. м), рассчитанный на 90 корнеров. Объем рынка с точки зрения площадей за 2022 год вырос в 2,8 раза.

Самой популярной концепцией среди резидентов являются азиатские корнеры, которые предлагают японскую, китайскую, корейскую, вьетнамскую кухню, отмечают эксперты Nikoliers. На них приходится 26% всех действующих точек. На втором месте — резиденты с различными видами десертов.

По мнению заместителя директора департамента консалтинга Nikoliers Евгении Кулеш, Петербург обладает хорошим потенциалом для развития сегмента фуд-холлов. Однако эксперт считает, что говорить о насыщении рынка такими проектами еще рано. По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, рынок может достичь насыщения, особенно в центральной части города, к 2025 году в случае реализации всех анонсированных проектов. «Формат фуд-холлов останется привлекательным и перспективным даже по мере увеличения конкуренции. Оптимально, если окружение фуд-холла сочетает в себе деловые объекты, жилье, а также привлекает туристические потоки, что обеспечит регулярную посещаемость на протяжении всей недели и в разные сезоны»,— прокомментировала госпожа Кулеш.

«Фуд-холлы остаются пока еще достаточно новым форматом, но многие классические рестораторы экспериментируют и пытаются открываться и в таких местах, оценивая эту бизнес-модель. Открывать первое заведение в фуд-холле достаточно рискованно. Это должен быть уникальный продукт, который отвлечет все внимание на себя. Тенденция к увеличению количества фуд-холлов действительно есть. Но классических заведений по-прежнему открывается больше»,— рассказал управляющий партнер «8956 Oblomoff food» Владимир Шершнев. По его мнению, в таких пространствах достаточно высокая ставка аренды, однако в нее включен дополнительный сервис. «Такой сервис позволяет сократить количество персонала и не требует содержать посадочные площади. Плюс в успешном фуд-холле может быть довольно высокий трафик, и ресторан может легко привлечь людей, которые пришли поесть, но в точности не знают, чего они хотят»,— отметил господин Шершнев.

Первый фуд-холл — «Бутылка» — открылся в Петербурге в 2017 в Новой Голландии. В 2019 году появился Василеостровский рынок. Однако резкого роста нового формата не случилось из-за пандемии: сроки открытия некоторых проектов были вынужденно перенесены.

Надежда Ярмула

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