1. Владимир Храбрых, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге
Владимир Храбрых
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
2. Надежда Аршинова, генеральный директор АО «СК "Двадцать первый век"»
3. Виталий Батов, директор Санкт-Петербургского филиала группы «АльфаСтрахование»; Алексей Кузнецов, генеральный директор страховой группы «Капитал-Полис»
В голосовании также участвовали
Александр Баклушин, директор филиала АО «Объединенная страховая компания» в Санкт-Петербурге
Татьяна Гай, генеральный директор АО «Страховая компания "Гайде"»
Евгений Дубенский, президент САО «Медэкспресс», заместитель генерального директора — директор Северо-Западной дирекции СК «Альянс»
Сергей Дудин, директор Северо-Западного окружного филиала СК «Согласие»
Михаил Кривцов, директор Северо-Западного филиала ПАО «САК "Энергогарант"»
Константин Кудрявцев, директор Северо-Западного регионального центра САО «РЕСО-Гарантия»
Игорь Лаппи, генеральный директор АО «Совкомбанк Страхование»
Татьяна Никифорович, вице-президент по развитию Северо-Западного дивизиона СК «Ренессанс-страхование»
Кирилл Павлов, директор филиала ПАО «СК "Росгосстрах"» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Владимир Пыстин, старший вице-президент — директор Санкт-Петербургского филиала страхового дома ВСК
Валентин Смышляев, директор филиала страховой компании «Макс» в Санкт-Петербурге
Сергей Соколов, директор Санкт-Петербургского филиала АО «ГСК "Югория"»
Марина Уральская, директор Санкт-Петербургского филиала АО «Согаз»
Дмитрий Филатов, директор Северо-Западного филиала ООО «Британский страховой дом»
Кандидатуры, добавленные участниками проекта в ходе голосования
Анатолий Кузнецов, президент Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада