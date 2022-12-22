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Страхование

1. Владимир Храбрых, директор филиала СПАО «Ингосстрах» в Санкт-Петербурге

Владимир Храбрых

Владимир Храбрых

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Владимир Храбрых

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

2. Надежда Аршинова, генеральный директор АО «СК "Двадцать первый век"»

3. Виталий Батов, директор Санкт-Петербургского филиала группы «АльфаСтрахование»; Алексей Кузнецов, генеральный директор страховой группы «Капитал-Полис»

В голосовании также участвовали

Александр Баклушин, директор филиала АО «Объединенная страховая компания» в Санкт-Петербурге

Татьяна Гай, генеральный директор АО «Страховая компания "Гайде"»

Евгений Дубенский, президент САО «Медэкспресс», заместитель генерального директора — директор Северо-Западной дирекции СК «Альянс»

Сергей Дудин, директор Северо-Западного окружного филиала СК «Согласие»

Михаил Кривцов, директор Северо-Западного филиала ПАО «САК "Энергогарант"»

Константин Кудрявцев, директор Северо-Западного регионального центра САО «РЕСО-Гарантия»

Игорь Лаппи, генеральный директор АО «Совкомбанк Страхование»

Татьяна Никифорович, вице-президент по развитию Северо-Западного дивизиона СК «Ренессанс-страхование»

Кирилл Павлов, директор филиала ПАО «СК "Росгосстрах"» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Владимир Пыстин, старший вице-президент — директор Санкт-Петербургского филиала страхового дома ВСК

Валентин Смышляев, директор филиала страховой компании «Макс» в Санкт-Петербурге

Сергей Соколов, директор Санкт-Петербургского филиала АО «ГСК "Югория"»

Марина Уральская, директор Санкт-Петербургского филиала АО «Согаз»

Дмитрий Филатов, директор Северо-Западного филиала ООО «Британский страховой дом»

Кандидатуры, добавленные участниками проекта в ходе голосования

Анатолий Кузнецов, президент Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада

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