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Сфера гостеприимства

1. Герольд Хельд, генеральный директор отелей «Астория» и «Англетер»

Герольд Хельд

Герольд Хельд

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Герольд Хельд

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

2. Дже Хёк Янг, генеральный управляющий Lotte Hotel St. Petersburg

3. Марианна Нойманн, генеральный директор Dom Boutique Hotel

В голосовании также участвовали

Анна Возняк, генеральный менеджер отеля Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo

Михаил Гробельны, c июня 2022 года — генеральный менеджер Radisson Royal Hotel и Park Inn by Radisson Nevsky (ранее — генеральный менеджер Radisson Blu Belorusskaya Hotel, Moscow)

Марина Заболотина, управляющий директор гранд-отеля «Эмеральд»

Наталья Изотова, генеральный менеджер отеля SO/St. Petersburg

Екатерина Кувайцева, генеральный директор High Season Group, отели River Palace, Lahta Plaza, Trezzini Palace

Кристина Кузнецова, генеральный управляющий отеля «Домина»

Дмитрий Мельников, с августа 2022 — глава группы Wone Hotels (Palace Bridge, Olympia Garden и Vasilievsky — экс-отели сети Sokos, ранее — генеральный директор курорта «Игора»)

Евгения Нагимова, генеральный директор «Гранд отель Мойка 22» (ранее — Kempinski Moika 22)

Юлия Пашковская, генеральный директор гранд-отеля «Европа»

Эрик Пер, генеральный менеджер отеля «Коринтия Санкт-Петербург»

Луиза Рахматуллина, генеральный директор Renartiss Isaakiy St. Petersburg Hotel (ранее — «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель» сети Marriott)

Екатерина Сабурова, управляющий директор Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Юнис Теймурханлы, генеральный управляющий и владелец отеля «Гельвеция»

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