Сфера гостеприимства

1. Герольд Хельд, генеральный директор отелей «Астория» и «Англетер»
Герольд Хельд
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
2. Дже Хёк Янг, генеральный управляющий Lotte Hotel St. Petersburg
3. Марианна Нойманн, генеральный директор Dom Boutique Hotel
В голосовании также участвовали
Анна Возняк, генеральный менеджер отеля Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo
Михаил Гробельны, c июня 2022 года — генеральный менеджер Radisson Royal Hotel и Park Inn by Radisson Nevsky (ранее — генеральный менеджер Radisson Blu Belorusskaya Hotel, Moscow)
Марина Заболотина, управляющий директор гранд-отеля «Эмеральд»
Наталья Изотова, генеральный менеджер отеля SO/St. Petersburg
Екатерина Кувайцева, генеральный директор High Season Group, отели River Palace, Lahta Plaza, Trezzini Palace
Кристина Кузнецова, генеральный управляющий отеля «Домина»
Дмитрий Мельников, с августа 2022 — глава группы Wone Hotels (Palace Bridge, Olympia Garden и Vasilievsky — экс-отели сети Sokos, ранее — генеральный директор курорта «Игора»)
Евгения Нагимова, генеральный директор «Гранд отель Мойка 22» (ранее — Kempinski Moika 22)
Юлия Пашковская, генеральный директор гранд-отеля «Европа»
Эрик Пер, генеральный менеджер отеля «Коринтия Санкт-Петербург»
Луиза Рахматуллина, генеральный директор Renartiss Isaakiy St. Petersburg Hotel (ранее — «Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель» сети Marriott)
Екатерина Сабурова, управляющий директор Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg
Юнис Теймурханлы, генеральный управляющий и владелец отеля «Гельвеция»