Ресторанный бизнес

1. Алексей Буров, совладелец ресторанной группы Dreamteam
Алексей Буров
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
2. Артем Перук, совладелец El Copitas, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe, Bartenders FAQtory и других
3. Александр Шавлиашвили, управляющий партнер Василеостровского и Московского рынков
В голосовании также участвовали
Галина Белоусова, генеральный директор Bronka Restaurant Group
Хезрет-Арслан Бердиев, шеф и владелец ресторанов Birch и Betulla
Дмитрий Блинов и Ренат Маликов, сооснователи проектов Duoband
Мария Гарбут, генеральный директор Kuznyahouse и Cruise by Kuznyahouse
Артем Гребенщиков, совладелец и шеф-повар ресторана Bourgeois Bohemians
Алексей Крылов, сооснователь ресторанов Nino, Jungle, Gastroli, «Компания», «Компания Family»
Марк Лапин, совладелец ресторанов Grecco и Mercado del Sol, бистро-бара MIO
Илья Литвяк, основатель и совладелец бистро, бара и пекарни «Футура»
Игорь Мельцер, основатель ресторанной группы La Perla
Арам Мнацаканов, основатель ресторанов Probka, R14, «Rыба на даче», Mama Tuta и других
Эдуард Мурадян, основатель сетевого ресторана EM и консультант
Роман Певзнер, коммерческий директор, партнер «Буше»
Андрей Перцев, идеолог гастрономического пространства Balagan, ресторанов Ognivo, Litera G, Green 28 и Gringo
Игорь Пращенко, управляющий партнер холдинга White Group
Виталий Свидовский, совладелец и генеральный директор группы компаний «Теремок» в Санкт-Петербурге
Михаил Соколов, сооснователь italy&co.
Надежда Третьякова, совладелица и управляющая ресторана Nordic
Кандидатуры, добавленные участниками проекта в ходе голосования
Марина Алби, хозяйка ресторана «Ботаника»
Артем Кольчуков, совладелец пивоварни AF brew, ресторана All Grain, создатель фестиваля Lobotomy Day и других
Дмитрий Кюллюнен, совладелец Ronny, Gills, Ossu, tureckiy и других
Дмитрий Рощин, шеф-повар «Футуры»