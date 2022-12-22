Ресторанный бизнес

1. Алексей Буров, совладелец ресторанной группы Dreamteam

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Буров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Алексей Буров

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

2. Артем Перук, совладелец El Copitas, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe, Bartenders FAQtory и других

3. Александр Шавлиашвили, управляющий партнер Василеостровского и Московского рынков

В голосовании также участвовали

Галина Белоусова, генеральный директор Bronka Restaurant Group

Хезрет-Арслан Бердиев, шеф и владелец ресторанов Birch и Betulla

Дмитрий Блинов и Ренат Маликов, сооснователи проектов Duoband

Мария Гарбут, генеральный директор Kuznyahouse и Cruise by Kuznyahouse

Артем Гребенщиков, совладелец и шеф-повар ресторана Bourgeois Bohemians

Алексей Крылов, сооснователь ресторанов Nino, Jungle, Gastroli, «Компания», «Компания Family»

Марк Лапин, совладелец ресторанов Grecco и Mercado del Sol, бистро-бара MIO

Илья Литвяк, основатель и совладелец бистро, бара и пекарни «Футура»

Игорь Мельцер, основатель ресторанной группы La Perla

Арам Мнацаканов, основатель ресторанов Probka, R14, «Rыба на даче», Mama Tuta и других

Эдуард Мурадян, основатель сетевого ресторана EM и консультант

Роман Певзнер, коммерческий директор, партнер «Буше»

Андрей Перцев, идеолог гастрономического пространства Balagan, ресторанов Ognivo, Litera G, Green 28 и Gringo

Игорь Пращенко, управляющий партнер холдинга White Group

Виталий Свидовский, совладелец и генеральный директор группы компаний «Теремок» в Санкт-Петербурге

Михаил Соколов, сооснователь italy&co.

Надежда Третьякова, совладелица и управляющая ресторана Nordic

Кандидатуры, добавленные участниками проекта в ходе голосования

Марина Алби, хозяйка ресторана «Ботаника»

Артем Кольчуков, совладелец пивоварни AF brew, ресторана All Grain, создатель фестиваля Lobotomy Day и других

Дмитрий Кюллюнен, совладелец Ronny, Gills, Ossu, tureckiy и других

Дмитрий Рощин, шеф-повар «Футуры»