Елочка, гори.

Вслед за пиковыми 2017–2019 годами в период пандемии число развлекательных мероприятий в Петербурге закономерно уменьшилось, но 2022-й обещает установить свой антирекорд. Неофициальная директива праздновать наступающий Новый год, несомненно, повлияет на количество событий перед каникулами. Что власти говорят о культурной жизни города и чего ожидать петербуржцам в 2023 году, исследовала Яна Щукина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект «Художники о войне и мире» в Корпусе Бенуа отсылает к двум противоположным аспектам существования человека, тонко иллюстрируя дихотомию нашего времени

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Проект «Художники о войне и мире» в Корпусе Бенуа отсылает к двум противоположным аспектам существования человека, тонко иллюстрируя дихотомию нашего времени

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Статистику культурных событий Петербурга ведет профильный комитет в администрации города. Отчет обновляется ежегодно, в феврале. Одновременно информация направляется в Петростат. Таким образом, наиболее актуальные данные в открытом доступе — за 2021 год. Показатели за январь — ноябрь нынешнего года в комитете по культуре Петербурга прокомментировать не смогли.

Согласно статистике ведомства, 2017 год был рекордным по числу выставок (2326 событий) и театральных спектаклей (197 новых постановок, 2,5 млн посещений). Пик фестивальной индустрии пришелся на 2019 год (929 мероприятий). Он же стал самым успешным для музеев, тогда их посетили 8,2 млн раз.

Однако по итогам 2022-го числа и посетителей, и новых культурных мероприятий могут сократиться сильнее, чем в пандемийные 2020–2021 годы, если не будут завышены искусственно. Планирование развлекательного и познавательного досуга с началом «специальной военной операции» России на Украине в феврале, а в сентябре — с объявлением частичной мобилизации — мягко говоря, осложнилось. Косвенно неблагоприятная ситуация в культурной сфере подтверждается данными hh.ru : в третьем квартале 2022 года самый мрачный настрой был у представителей индустрии искусства и развлечений. Выводы hh основаны на индексе, который показывает ожидания соискателей и говорит о негативных настроениях работников, а также о стабильности их самоощущения на рынке труда.

Терапия искусством

Культурная жизнь поможет найти прочную опору и поднять себе настроение на фоне тревожных новостей, убеждает психолог Лиза Майер-Мараховска. «Страх и тревога — нормальная человеческая реакция в периоды сильных потрясений. В трудные времена, искусство помогает людям выражать свои переживания, которые слишком сложно выразить только словами, и может стать убежищем от сильных эмоций, связанных с потерей, горем, депрессией. Медитативное состояние ума, которое люди испытывают, погрузившись в культурное мероприятие, позволяет разуму на время отбросить все жизненные заботы, отдохнуть и перезагрузиться. Культурная жизнь — это не только способ развлечься, но и доступная форма терапии и самопомощи»,— полагает специалист.

По ее словам, посещение художественных музеев, выставок, театральных постановок уменьшает стресс, усиливая положительные эмоции, помогая людям чувствовать себя менее одинокими; музыкальные вечера и концерты призваны успокоить нервную активность в мозге, снизить тревожность. А чтение книг и просмотр фильмов мотивируют на позитивные изменения в жизни.

По наблюдениям владелицы культурного пространства «Третье место» Ольги Звагольской, петербуржцы сегодня выбирают вдумчивые спокойные мероприятия, которые «погружают их в контекст добра и веры в лучшее». «Мы не ощутили, что петербуржцы с начала 2022 года стали меньше тратить на культурный досуг. Цены наших поставщиков услуг и подрядчиков действительно выросли, но мы цены на входные билеты не поднимали с осени 2020 года. В этом вопросе мы ориентируемся на гостей, целевую аудиторию, а также рынок, где тоже не видим скачка цен в сфере культурного досуга»,— добавляет она.

Вместе с этим сокращение семейных бюджетов, помноженное на негативный новостной фон и возрастающие опасения за близких, не способствует росту посещаемости учреждений культуры, говорит президент НП «Толерантный мир» Анатолий Чургель. Впрочем, замечает он, инфляция вряд ли отразится на бюджетной сфере учреждений культуры, их будет поддерживать государство.

«В этом секторе мы все больше ощущаем не всегда качественное "импортозамещение" и даже откровенные провалы. Но театры, цирки и даже оркестры останутся с нами, потому что у них бюджетное финансирование. Для них отсутствие зарубежных гастролей будет частично компенсировано внутренними поездками, а количество благотворительных и бюджетных выступлений в планах увеличится. Здесь даже инфляция влияет на цену билетов меньше, чем прямое указание министерства, поэтому не стоит ожидать дальнейшего роста их стоимости»,— полагает господин Чургель.

Похититель Рождества

7 октября на совещании губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства было принято решение об отмене ранее запланированных в праздничных мероприятий по случаю Нового года. Не состоятся концерты на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционный фейерверк, фестиваль огня «Рождественская звезда», благотворительный прием в Таврическом дворце. Объявлено о решении отказаться от расходов, связанных с празднованием Нового года, и для сотрудников городской администрации. Сэкономленные средства будут использованы целевым образом по выделенной в бюджете Санкт-Петербурга статье на приобретение дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных, подчеркивали в Смольном.

Отмена некоторых общегородских мероприятий не ухудшит праздничную атмосферу, заявлял Александр Беглов. В городе сохранят елку на Дворцовой площади, детские утренники и спектакли, семейные праздники, детские елки, уточнял он позднее.

Одновременно на сайте «Культура Петербурга», курируемом профильным комитетом администрации города, по состоянию на 6 декабря главным событием зимних торжеств остается большой концерт на Дворцовой площади, праздничный салют и новогодние гулянья. За три недели до наступления 2023-го путаница в масштабах празднования не разрешилась: информация, предоставленная представителями власти противоречит данным, размещенным на официальных порталах правительства города.

Зато визуально сокращение праздничной атмосферы заметно на центральных улицах города, в начале декабря 2022 года они украшены намного скромнее, чем в предыдущие годы.

Культ в поисках просвета

Главные музейные площадки Петербурга пока анонсировали лишь некоторые планы на 2023 год. Среди них — выставка Русского музея, приуроченная к 175-летию со дня рождения Василия Сурикова. «Будет представлено около 100 живописных и графических работ, показанных в неожиданном для зрителей ракурсе совмещения разных периодов творчества художника. Выставка пройдет в Санкт-Петербурге с августа по ноябрь 2023 года. В ней будут представлены работы из коллекции Третьяковской галереи»,— следует из опубликованных данных Минкульта РФ.

Другая масштабная экспозиция «От Лондона до Чикаго. Русское искусство на всемирных и международных выставках 1851–1893 годов» будет посвящена участию отечественных художников и мастеров в международных выставках 1850-х — первой половины 1890-х годов.

Государственный Эрмитаж в мае 2023 года рассчитывает начать выставку «Дети последнего Российского императора. ОТМА и Алексей». ОТМА — это аббревиатура, образованная от имен дочерей Николая II — Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Разместить планируется в Манеже Малого Эрмитажа. Двенадцатиколонный зал Нового Эрмитажа в июле следующего года может стать площадкой для выставки «Андреа Мантенья и графика североитальянского Возрождения».

В этом году, наверное, самые актуальные и говорящие выставки запустил Русский музей: «Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI–XX веков» стартовала в корпусе Бенуа в октябре и продлится до января 2023 года. Параллельно с ней, 16 декабря, будет открыта экспозиция «Дом и семья. Картины мирной жизни», которая, по горькому совпадению, продолжится до марта следующего года.