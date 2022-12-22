Устойчивость на фоне трансформации экономики

Подводя итоги года, бизнес и финансовые организации особенно выделяют проекты, которые окажут существенное влияние на развитие не только в предстоящем году, но и в дальнейшей перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сегмент малого и среднего бизнеса в банке считают драйвером развития экономики региона Фото: Антон Сидоренко Фото: Санкт-Петербургский филиал ПСБ Следующая фотография 1 / 2 Сегмент малого и среднего бизнеса в банке считают драйвером развития экономики региона Фото: Антон Сидоренко Фото: Санкт-Петербургский филиал ПСБ

Определяя для себя ключевые моменты уходящего года, Санкт-Петербургский филиал ПСБ отмечает, что наиболее важным трендом во взаимодействии с населением и бизнесом стало удовлетворение растущего спроса на цифровизацию предоставляемых сервисов и услуг. По прогнозам ПСБ, в течение ближайших трех лет до 60% всех кредитных продуктов до 100 млн рублей будет переведено в онлайн-каналы, что сделает максимальной доступность финансовых инструментов.

В подтверждение вышесказанного знаковым для Санкт-Петербургского филиала ПСБ в 2022 году проектом можно назвать присоединение к приоритетному для Северной столицы проекту — «Единая карта петербуржца» (ЕКП). Соглашение с администрацией Петербурга, подписанное в четвертом квартале текущего года, предусматривает выпуск, выдачу и обслуживание карт.

ПСБ, присоединяясь к проекту, дополняет функционал «Единой карты петербуржца» лучшими финансовыми предложениями банка. Это дает возможность объединить в одном инструменте доступ к государственным цифровым сервисам и банковским продуктам. ПСБ, будучи банком, уделяющим особое внимание высокотехнологичным сервисам и безопасности услуг, в этом проекте использует лучшие практики для того, чтобы предложить жителям города удобный, надежный и полезный универсальный функционал.

«ПСБ считает стратегически важной задачей поддержку проектов, которые предоставят горожанам новые возможности. Таким является проект "Единая карта петербуржца". ЕКП открывает доступ к электронным сервисам, направленным на улучшение качества жизни петербуржцев, включает в себя банковское, транспортное, идентификационное приложения, а также возможность записи электронной цифровой подписи»,— подчеркивает Андрей Михно, заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ.

Наряду с расширением спектра финансовых предложений для населения банк выделяет сегмент малого и среднего бизнеса как драйвер развития экономики региона и формирует актуальные для предпринимателей предложения. ПСБ одним из первых банков стал участником новой программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которая позволяет предпринимателям, ведущим деятельность в таких приоритетных отраслях, как обрабатывающее производство, логистика и гостиничный бизнес, направлять финансирование, полученное по льготной ставке, на перестройку и развитие производства.

«ПСБ видит своей важнейшей целью поддержку бизнеса, предлагая финансовые и нефинансовые инструменты для предприятий и предпринимателей. Например, такой продукт, как инвестиционное кредитование — предоставление клиентам денежных средств на финансирование инвестиционных проектов в самых различных отраслях промышленности, в том числе финансирование приобретения "готового бизнеса". Оно набирает все большую популярность как инструмент, позволяющий оперативно решать бизнес-задачи. Летом 2022 года произошел скачок интереса к этому предложению в связи с тем, что предприниматели усилили активность по импортозамещению и выкупу бизнеса у иностранных компаний, уходящих с рынка РФ, по созданию новых производств»,— уточняет Дмитрий Клоков, заместитель управляющего Санкт-Петербургского филиала ПСБ.

Дополнительно ПСБ активно развивает направление проектного финансирования для застройщиков жилой, коммерческой и логистической недвижимости. Одно из сильных преимуществ предложения ПСБ — это фактическое отсутствие комиссий при кредитовании застройщика, что снижает стоимость уже построенного жилья для конечного потребителя и делает его более доступным. Банк берет на себя финансирование до 95% бюджета проекта (возможно увеличение лимита и до 100%, если застройщик входит в топ-10 в своем сегменте рынка по Санкт-Петербургу). Базовые условия по сроку кредитования — до семи лет, а при комплексной застройке — до десяти лет. По жилой недвижимости возможно бридж-кредитование на покупку земельных участков, в том числе с помощью банковских гарантий.

Формируя финансовые предложения для бизнеса, ПСБ ориентируется на рыночные условия, экономические тенденции и данные традиционного, проводимого ПСБ и «Опорой России», исследования уровня предпринимательской активности в регионах России (RSBIr). Исследование — полезный инструмент для понимания того, в каком направлении в плане поддержки бизнеса необходимо двигаться и, исходя из данных опросов, удовлетворять запросы бизнеса.

Так, по итогам третьего квартала 2022 года индекс деловой активности — RSBIr — в Санкт-Петербурге составил 48,7 пункта, попав в зону ниже нейтрального уровня, который составляет 50 пунктов. Индекс Петербурга в целом повторяет показатель по стране. Наметилось небольшое замедление в компоненте кредитования, показатель кадров вернулся в зону роста, а темпы роста инвестиций у города практически сравнялись с общероссийскими.

По компоненте кредитов Санкт-Петербург оказался слабее из-за сокращения удовлетворенного спроса на займы. Так, в третьем квартале он составил 12%, во втором — 19%, а в первом — 21%. При этом инвестиционная активность в городе усилилась. Согласно исследованию, большая часть МСБ расширяла бизнес и была готова продолжать это делать. О прогнозе по наращиванию инвестиций в четвертом квартале заявили 25% опрошенных предпринимателей, в третьем квартале их доля составила 16%, во втором — 15% после падения с 18% в первом.

С точки зрения кадров Петербург вернулся в зону роста — благодаря доле, которая готова наращивать штат. В прогнозе на четвертый квартал об увеличении числа сотрудников говорили 18%. В третьем квартале — 10%, а во втором — всего 7% после падения в первом (9%).

«Приведенные цифры говорят о том, что банкам необходимо усилить внимание в направлении доступности кредитования, поскольку бизнес видит возможность инвестиционных вложений в развитие, и в этом разрезе наибольшее внимание необходимо уделить производственным компаниям, которые обеспечены заказами и наращивают мощности по мере роста запроса на импортозамещение»,— отмечает Александр Хайкинсон, директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ.

Подводя итог, можно отметить, что понимание банком интересов населения и бизнеса позволит ускорить процессы адаптации региона к новым экономическим условиям и тем самым способствовать укреплению социальной и экономической устойчивости.

Ксения Иванова