Большое дело

Помощь нуждающимся набирает популярность в России. Люди с удовольствием тратят свободное время на добрые действия. Компании развивают волонтерские движения, нередко возглавляемые топ-менеджментом. Эксперты рассказали BG о причинах, которые, несмотря на бесконечный цейтнот, побуждают управленцев выделять время на подобные проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторых в волонтерство приводит достижение определенного уровня в карьере, других — выгорание, третьих — личная трагедия. Но директора уверены: личное участие в таких проектах — совершенно новая ступень развития

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Некоторых в волонтерство приводит достижение определенного уровня в карьере, других — выгорание, третьих — личная трагедия. Но директора уверены: личное участие в таких проектах — совершенно новая ступень развития

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным, которые привел Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, в рамках международного форума «Мы вместе», за семь лет количество волонтеров в России увеличилось в пять раз. 15% жителей страны хотя бы раз в год принимают участие в благотворительных проектах. Выросла и осведомленность о корпоративном волонтерстве: по результатам опроса ВЦИОМ, это понятие в 2022 году оказалось знакомо 54% респондентов. Для сравнения, в 2018-м показатель составлял 26%.

По словам Елены Дюкаревой, вице-президента Торгово-промышленной палаты Ленинградской области, волонтерство в корпоративной среде — одна из важных составляющих корпоративной социальной ответственности (КСО). «В доковидные времена тема КСО стала сначала модным, а затем и необходимым элементом в любой компании. Это отличный инструмент продвижения во внешней среде, возможность получить лояльное отношение клиентов, вовлеченность, сплоченность и эффективность сотрудников. Кроме того, корпоративное волонтерство способствует формированию устойчивых взаимоотношений с государственными органами власти, местными сообществами, СМИ»,— поясняет эксперт.

Топ-менеджеры вместе с другими сотрудниками тоже принимают участие в корпоративных волонтерских акциях или реализуют собственные проекты. По словам собеседников BG, это повышает значимость мероприятий в глазах коллектива. К тому же во время подобных акций сокращается дистанция между менеджерами и подчиненными и в дальнейшем им становится проще найти общий язык.

Но на самом деле, отмечает госпожа Дюкарева, сегодня причины для волонтерства управленцев и руководителей могут быть самыми разными — от рациональных (лучше узнать сотрудников, сблизиться, наладить контакт, узнать что-то новое) до совершенно нетривиальных (реализовать собственные желания, приобрести определенный имидж, осуществить мечту, увековечить свое имя в истории). «Сама я участвую в таких проектах по двум причинам. Во-первых, по зову сердца. Звучит громко, тем не менее эта причина — наиболее распространенная в волонтерской среде. Во-вторых, я как топ-менеджер хочу подать хороший пример своим сотрудникам, поддержать их в этом начинании, помочь моей команде сблизиться»,— мотивирует она.

По словам Максима Исьянова, генерального директора АО «ЛенОблАИЖК», любой руководитель рано или поздно достигает уровня, когда он начинает ощущать потребность в решении своих не только профессиональных, но и социальных задач. «Для меня неразрывно связаны два процесса: рост бизнеса и рост личной безвозмездной помощи миру. Когда закрыты базовые потребности и бизнес стабильно развивается, наступает время задуматься о своей пользе на новой очень важной ступени. Поэтому и вопрос поиска времени на волонтерскую деятельность для меня тоже не стоит — это такая же важная часть работы, на которую я осознанно выделяю время в своем расписании»,— добавляет Милана Джиджоева, основатель компании «Сотер».

«Я знаю много руководителей разного уровня, которые считают, что если им даны успех, удача, силы, то направлять это нужно не только в сторону своего круга, но и на тех, кто нуждается в поддержке. Возможности — это кредит, данный нам свыше, а отдавать его можно и нужно через помощь другим. И речь идет не про материальную помощь, а про то, что стоит гораздо дороже денег: внимание, время, личное участие в проектах»,— заключает генеральный директор отелей Hilton и Hampton by Hilton в Петербурге Елена Рейзентул.

Личный опыт

Сегодня топ-менеджеры участвуют в разных волонтерских проектах — от уборки парковых и прибрежных зон, посадки деревьев, дежурства в клиниках, донорства, посещения пожилых людей в социальных учреждениях до проектов помощи детям, оставшимся без попечения родителей, женщинам, оказавшимся в сложной кризисной ситуации. Каждый выбирает для себя то направление, которое ему близко, на которое есть душевный отклик. Так, например, госпожа Джиджоева помогает приютам для животных: закупает корма, необходимые материалы и оказывает финансовую поддержку.

«Полтора года назад я впервые сдал кровь и теперь регулярно участвую в корпоративном Дне донора. Совсем скоро у нас также пройдет ежегодный новогодний благотворительный аукцион, где можно выкупить лот от коллег или самостоятельно выставить что-то на торги. Я с удовольствием придумываю, организую и выставляю разные лоты, такие, как, например, занятие на беговых лыжах с профессиональным тренером»,— отмечает Михаил Мартынов, заместитель генерального директора по информационным технологиям Biocad.

Госпожа Рейзентул много лет является волонтером Большой хоральной синагоги: развозит пожилым людям подарки к праздникам, используя свой опыт и навыки, помогает решать сложные административные задачи. Также она старается поддерживать знакомых своей мамы, которой в этом году исполнилось 95 лет.

«Поскольку я руковожу предприятием, то, конечно, транслирую свои ценности на коллег. Мы ведем много разнообразных проектов, в основном ориентированных на развитие профориентации среди различных групп населения: школьников, новых предпенсионеров, людей с ограниченными возможностями, тех, кто попал в сложные жизненные ситуации, в том числе — женщин, сталкивающихся с насилием в семье, лиц без определенного места жительства. Проводим мероприятия, рассказываем про профессии, которые есть в гостиницах, помогаем с обучением, стажировками, устройством на работу. Один из самых важных для меня проектов — участие в Бизнес-женсовете Торгово-промышленной палаты Ленинградской области. Здесь я познакомилась с удивительными женщинами, большими руководителями, мамами, которые находят время и силы на суперидеи и их воплощение»,— добавляет госпожа Рейзентул.

Дарья Веркеенко, сооснователь коммуникационного агентства «Слово и дело»,— больничный волонтер проекта «Быть рядом» (БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»). «Больничный волонтер — человек, который приходит в больницу к детям, которые лежат одни, потому что остались без попечения родителей. Это могут быть воспитанники сиротских учреждений, либо дети, только что изъятые из семьи, и больница для них своеобразный перевалочный пункт,— повествует она.— Что я делаю в больнице? Можно сказать — и мало, и много. Я просто нахожусь рядом. Когда ребенку больно, скучно, страшно — я рядом и делаю все то, что делал бы на моем месте "свой" взрослый. Моя смена может продлиться три часа, а может и весь день или ночь — в зависимости от того, сколько свободного времени у меня есть».

Госпожа Дюкарева в волонтерском движении с 2004 года. «Два года мы с друзьями посещали несколько детских домов и поддерживали приют для бездомных животных. Через пару лет группа волонтеров выросла в благотворительный фонд. Сейчас у нас в ТПП есть программа волонтерской помощи, в рамках которой мы системно поддерживаем Приозерский приют для животных, несколько социальных учреждений для пенсионеров, а также ветеранов Великой Отечественной войны Волховского района Ленинградской области. В этих проектах, так или иначе, принимает участие весь коллектив организации»,— поясняет она.

Элина Полухина, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами интеллектуальной платформы todogood, 12 лет занимала должность директора по персоналу в крупной компании. «Очень долго я понятия не имела о том, что такое волонтерство. А потом наступили выгорание в профессии, личностный кризис, переоценка ценностей. Среди прочего поиск ответов на вопросы о смысле жизни привел меня к теме волонтерства и благотворительности. При этом я отдавала себе отчет, что в тот момент была эмоционально не готова ехать в детский дом, дом престарелых или хоспис. Но когда я узнала об интеллектуальном волонтерстве, то решила попробовать применить свои знания в новой сфере и параллельно сделать полезное дело. Я приняла участие в нескольких проектах, а потом стала внедрять корпоративное волонтерство в компании, где тогда работала. А спустя некоторое время я ушла с должности директора, чтобы начать все с нуля в области, связанной с КСО, ESG, корпоративным волонтерством и социальными проектами»,— рассказывает госпожа Полухина.

Глубокий смысл

По оценке Елены Журавлевой, сооснователя IT-компании HFLabs, 5–10% сотрудников компаний сегодня волонтерят «для души». По их словам, участие в акциях расширяет кругозор, дарит новые знакомства, радость от помощи и даже позволяет развивать важные для собственного дела навыки.

«В рамках одного из волонтерских проектов я готовила серию статей для фонда "Помощь бездомным беспородным животным" о женщинах старше 55 лет, взявших из приюта собаку. Это был очень обогащающий проект. Я многое узнала о собаках, жизни женщин в возрасте, о том, что собака помогает продлить жизнь и не впасть в депрессию, когда дети и внуки уже не с тобой. Потом был лендинг для садиков "Светлый город", которые посещают особенные дети. Благодаря этому я изучила "Тильду" и поняла, сколько реально стоят сайты, сделанные подрядчиком»,— говорит госпожа Журавлева.

Госпожа Веркеенко уверена, что у любого волонтера, чья деятельность связана с посещением детских домов, психоневрологических интернатов (ПНИ), домов престарелых, обязательно возникает мысль, что он получает больше, чем отдает. «Если сильно не углубляться в тонкие материи, я бы сказала, что волонтерский опыт расширил для меня понятие "нерешаемой проблемы". Это оказалось применимо не только к чувственным сферам жизни, но и к работе и бизнесу»,— добавляет она.

«Участие в любых волонтерских акциях и проектах — это бесценный опыт, знакомства с интересными, добрыми, умными людьми. Они дарят надежду на будущее. Когда я вижу, с каким энтузиазмом мои молодые сотрудники участвуют в таких проектах и сами их организуют, я верю, что доброта и любовь никогда не исчезнут. А значит, у всех нас есть шанс на справедливый и счастливый мир»,— заключает госпожа Дюкарева.

Антонина Егорова