Продуктовый ритейл

1. Виталий Поздеев, совладелец сети «Семишагофф»

2. Антон Белоусов, исполнительный директор дивизиона «Санкт-Петербург» ООО «СПАР Миддл Волга»

3. Ольга Филиппова, региональный директор по Северо-Западному, а с недавнего времени также — Южному, Приволжскому и Уральскому федеральным округам сети Metro Cash & Carry

В голосовании также участвовали

Армин Бургер, генеральный директор ГК «О’Кей»

Ольга Колганова, директор Северо-Западного округа розничной сети «Магнит»*

Константин Лебедев, генеральный директор ритейлера Stopexpress

Александр Мышинский, совладелец и генеральный директор сети супермаркетов «Реалъ»

Виталий Оденбах, региональный директор сети «Ашан» по региону «Север»

Дарья Осиновская, с марта — исполнительный директор территории «Северо-Запад» торговой сети «Пятерочка»

Василий Понтаплёв, до ноября 2022 года — директор Северо-Западного филиала торговой сети «Верный» (в конце года, по данным пресс-службы, перешел на другую позицию внутри сети)

Виктория Раскова, директор дивизиона «СПб Север» ГК «Дикси» (с 2021 года входит в сеть «Магнит»)*

Владимир Сорокин, генеральный директор ООО «Лента»

*Включены оба игрока при условии четкого соблюдения условия: голос участника за сотрудника аффилированной компании не учитывается