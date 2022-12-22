Продуктовый ритейл

1. Виталий Поздеев, совладелец сети «Семишагофф»
2. Антон Белоусов, исполнительный директор дивизиона «Санкт-Петербург» ООО «СПАР Миддл Волга»
3. Ольга Филиппова, региональный директор по Северо-Западному, а с недавнего времени также — Южному, Приволжскому и Уральскому федеральным округам сети Metro Cash & Carry
В голосовании также участвовали
Армин Бургер, генеральный директор ГК «О’Кей»
Ольга Колганова, директор Северо-Западного округа розничной сети «Магнит»*
Константин Лебедев, генеральный директор ритейлера Stopexpress
Александр Мышинский, совладелец и генеральный директор сети супермаркетов «Реалъ»
Виталий Оденбах, региональный директор сети «Ашан» по региону «Север»
Дарья Осиновская, с марта — исполнительный директор территории «Северо-Запад» торговой сети «Пятерочка»
Василий Понтаплёв, до ноября 2022 года — директор Северо-Западного филиала торговой сети «Верный» (в конце года, по данным пресс-службы, перешел на другую позицию внутри сети)
Виктория Раскова, директор дивизиона «СПб Север» ГК «Дикси» (с 2021 года входит в сеть «Магнит»)*
Владимир Сорокин, генеральный директор ООО «Лента»
*Включены оба игрока при условии четкого соблюдения условия: голос участника за сотрудника аффилированной компании не учитывается