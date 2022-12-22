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Коммерческая недвижимость

1. Андрей Лушников, председатель совета директоров ГК «Бестъ»; Владимир Свиньин, председатель правления «Охта Групп»

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Андрей Лушников

Андрей Лушников

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Владимир Свиньин

Владимир Свиньин

Фото: ООО «Охта Групп

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Андрей Лушников

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Владимир Свиньин

Фото: ООО «Охта Групп

2. Игорь Лейтис, президент холдинга «Адамант»

3. Игорь Водопьянов, управляющий партнер УК «Теорема»; Эзгюр Эйридже, член совета директоров компании Renaissance Development

В голосовании также участвовали

Дмитрий Абрамов, партнер, генеральный директор инвестиционного фонда Jensen Group

Александр Бобков, исполнительный директор ООО «Газпром Лахта» (ранее — АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты»)

Юрий Борисов, управляющий партнер «АйБи Групп»

Дарья Ветрова, генеральный директор ТЦ «Невский центр»

Владимир Дорофеев, основатель и генеральный директор сети коворкингов «Практик» и OFIX

Дмитрий Зубков, генеральный директор ТЦ «Галерея»

Максим Левченко, управляющий партнер УК «Форт Групп»

Анна Панова, генеральный директор АО «БТК Девелопмент»

Андрей Фоменко, президент АО «Финансовая холдинг-компания "Империя"»

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