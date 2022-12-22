Коммерческая недвижимость

1. Андрей Лушников, председатель совета директоров ГК «Бестъ»; Владимир Свиньин, председатель правления «Охта Групп»
2. Игорь Лейтис, президент холдинга «Адамант»
3. Игорь Водопьянов, управляющий партнер УК «Теорема»; Эзгюр Эйридже, член совета директоров компании Renaissance Development
В голосовании также участвовали
Дмитрий Абрамов, партнер, генеральный директор инвестиционного фонда Jensen Group
Александр Бобков, исполнительный директор ООО «Газпром Лахта» (ранее — АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты»)
Юрий Борисов, управляющий партнер «АйБи Групп»
Дарья Ветрова, генеральный директор ТЦ «Невский центр»
Владимир Дорофеев, основатель и генеральный директор сети коворкингов «Практик» и OFIX
Дмитрий Зубков, генеральный директор ТЦ «Галерея»
Максим Левченко, управляющий партнер УК «Форт Групп»
Анна Панова, генеральный директор АО «БТК Девелопмент»
Андрей Фоменко, президент АО «Финансовая холдинг-компания "Империя"»