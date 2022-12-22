«Менеджеры отдела продаж теперь выступают и в роли психологов»

Специалисты группы «Аквилон» в 2022 году в очередной раз убедились: клиент не готов вкладываться в голые метры, ведь кризис когда-то закончится, а инвестиционные ожидания вечны. Даже в условиях глобальной неопределенности покупатель ждет от недвижимости вполне определенного уровня комфорта и безопасности. Как технологии решают эти вопросы, а девелопер справляется с необходимостью импортозамещения и открытием новых производств, BG рассказали представители компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На территории комплексов все большую популярность набирают коворкинги, кафе с быстрым Wi-Fi, благоустроенные дворовые площадки, где можно обосноваться с ноутбуком

Фото: «Аквилон» На территории комплексов все большую популярность набирают коворкинги, кафе с быстрым Wi-Fi, благоустроенные дворовые площадки, где можно обосноваться с ноутбуком

Фото: «Аквилон»

«Для нашей компании 2022 год, несмотря на все сложности, стал достаточно успешным,— говорит Владимир Шабанов, исполнительный директор группы «Аквилон».— В Петербурге мы вывели в продажу вторую очередь "Аквилон Stories" в Кудрово и новый проект "Аквилон Leaves" в Московском районе. Уже ввели в эксплуатацию около 82 тыс. кв. м реализуемой недвижимости в Северной столице, до конца года планируем получить разрешение на ввод еще ряда проектов. Передали городу два социальных объекта: детский сад на 95 воспитанников в Адмиралтейском районе и на 100 мест — в Московском. Быстро адаптировались к новым реалиям, успешно решив вопросы импортозамещения. Причем при замене партнеров смогли найти даже более качественные и выгодные решения, чем использовали раньше. Кроме того, мы открыли завод по изготовлению железобетонных изделий и конструкций в Архангельске, запустили производство планшетов для нашей системы "умного" дома inHome в Петербурге».

Так же, как и все девелоперы страны, компания пережила в течение года разные периоды спроса на жилье. Ажиотаж ранней весны, когда люди пытались сохранить сбережения, вложив их в квадратные метры, сменился снижением объема продаж. Но уже к середине лета динамика выровнялась, и в целом год стал достаточно успешным.

Менеджеры отдела продаж теперь выступают не только в качестве ритейлеров, но и в роли психологов: людям сложно принять решение о покупке недвижимости в такое неопределенное время, и даже когда они решаются, им требуется постоянное подтверждение того, что они сделали правильный выбор.

«Наши специалисты помогали клиентам в этом вопросе,— рассказывает Максим Турта, руководитель департамента продаж группы «Аквилон».— Вместе с покупателями мы внимательно оценивали их ресурсы, просчитывали платежи по ипотеке, рассматривали возможные риски и на основе тщательного анализа определяли максимально комфортное соотношение площади лота и его стоимости. Все уже понимают, что такое ликвидность проекта. Можно поддаться панике и купить по принципу "быстрее-дешевле", но что потом делать с этой недвижимостью? Ведь кризис когда-то закончится. Сегодня покупка недвижимости — это не просто выбор квартиры, это приобретение определенного уровня жизни».

Основным драйвером покупательской активности с мая 2022 года стала ипотека с субсидированной ставкой 0,01%. Она поддержала не только девелоперов: минимальный процент и длинные сроки кредитования — шанс обзавестись собственным жильем для тех, кто не может отдавать в качестве ежемесячного платежа половину бюджета (или даже больше). Да, субсидированная ставка влияет на стоимость квадратного метра, но одновременно это уникальная возможность приобрести недвижимость здесь и сейчас. Сегодня для покупателей очень важно получить не просто квартиру, а жилье на долгие годы: в период нестабильности и сокращения доходов люди всегда рассматривают приобретение на перспективу.

Эргономика на первом месте

Очевидно, что ожидания клиентов от недвижимости меняются, и этот процесс идет постоянно. Определенные коррективы в восприятие жилого пространства внесла пандемия. Оказавшись в вынужденной изоляции, люди по-новому оценили свое жилье, у них появилось стремление сделать квартиру максимально функциональной. Также потребитель понял, насколько важна внутренняя инфраструктура жилого комплекса, которая помогала бы решать насущные бытовые вопросы, позволяла расширить свое пространство. Когда человек по восемь часов в день работает в удаленном формате, ему нужно иметь место для уединения и спокойных созвонов по Zoom с коллегами. Поэтому на территории комплексов все большую популярность набирают коворкинги, кафе с быстрым Wi-Fi, благоустроенные дворовые площадки, где можно обосноваться с ноутбуком.

По словам специалистов «Аквилона», с каждым годом покупатель также становится все более грамотным и требовательным. Как и раньше, в первую очередь при выборе будущего жилья клиенты обращают внимание на локацию. А благоустройство проекта и его инфраструктура сегодня играют гораздо более важную роль, чем еще 5–10 лет назад. Для людей принципиальна близость парковых зон, хорошо оборудованных детских и спортивных площадок, количество зеленых насаждений.

«Именно поэтому для разработки концепций благоустройства мы привлекаем ведущие архитектурные бюро,— говорит Наталия Коротаевская, директор по маркетингу и аналитике компании.— Например, для проекта "Аквилон Leaves" мы привлекли студию ландшафтного дизайна Megabudka, для "Аквилон Zalive" — Derevo Park».

Специалисты не видят смысла в массовом уменьшении площадей квартир — это одна из основных тенденций в условиях сокращения спроса. Студии остаются востребованным форматом среди определенных групп покупателей, и в проектах «Аквилона» такой продукт тоже присутствует. Но на общем показателе среднего метража это не сказывается. Уходить полностью в студийный формат группа не планирует.

«Наоборот, мы стремимся к тому, чтобы каждый квадратный метр был задействован,— подчеркивает госпожа Коротаевская.— Работая над планировками, анализируем будущую квартиру с точки зрения возможного количества проживающих в ней людей. Определяем для каждого из них зоны отдыха и досуга. Делаем проекты расстановки мебели. В итоге получается максимально разумное жилое пространство. Клиенты сейчас очень внимательно относятся к планировкам квартир: все должно быть продумано до мелочей, никаких лишних метров. Эргономика стоит на первом месте».

500 материнских плат в день

В этом году «Аквилон» запустил производство планшетов для «умного» дома в Санкт-Петербурге. Чтобы снизить зависимость от логистики, поставок и других непредвиденных моментов, еще в 2021 году было разработано и запущено на базе готовых корпусов собственное производство планшетов, объединяющих все «умные» устройства внутри квартиры. После февраля 2022-го было принято решение максимально локализовать его внутри страны и разработать собственные корпуса.

«"Умный" дом сегодня — это значимая составляющая системы безопасности,— уверен господин Турта.— Внутри квартиры с помощью колонки с голосовым помощником можно управлять разными элементами: освещением, техникой, теплыми полами. Наша система inHome защитит жильцов от протечек, в случае ЧП подача воды в квартиру будет просто перекрыта. Обезопасит от пожара, для этого есть датчики дыма. Кнопка stand by отключает группу розеток или переводит квартиру в энергосберегающий режим во время отсутствия хозяев. IP-домофония позволяет видеть, кто пришел к вам домой, а система видеонаблюдения в местах общего пользования и дворах — присматривать за детьми во время прогулки, контролировать доступ посторонних на территорию комплекса. Также система обеспечивает автоматизированный сбор показаний счетчиков энергоресурсов, которые автоматически передают цифры в управляющую компанию».

Общий объем инвестиций в производство inHome составил 150 млн рублей. Сейчас на заводе собирают не только планшеты, но и цифровое оборудование систем диспетчеризации и контроля здания. Подавляющее большинство комплектующих, от материнских плат до корпусов,— отечественные. Только LCD-панели и микрочипы поставляются из Китая.

На производстве в Петербурге работает автоматизированная линия поверхностного монтажа печатных плат. Здесь же ведутся пайка, тестирование, подключение к периферии и сборка планшетов в корпуса, установка программного оборудования для «умного» дома (это тоже собственная разработка компании). Мощности производства позволяют печатать 500 материнских плат в день, на полный цикл сборки планшета уходит около трех дней. По расчетам группы, в 2023 году общее число пользователей inHome может превысить 10 тыс. человек.

«Будем надеяться на закон цикличности»

Одним из главных испытаний года для отечественных девелоперов стала проблема импортозамещения, выстраивания новых логистических цепочек. В «Аквилоне» решили вопрос следующим образом: во-первых, подписали долгосрочные договоры о поставках и логистические контракты с турецкими и китайскими контрагентами. А во-вторых, нашли новых поставщиков. По мнению специалистов компании, продукция, утвержденная в рамках импортозамещения, не уступает по качеству первоначальным аналогам, а по ряду технических характеристик даже превосходит их. Чтобы подтвердить это, девелопер провел лабораторные исследований и испытания всей замещенной продукции.

Импортозамещение не коснулось чистовой отделки, и это был принципиальный вопрос, ведь клиентам обещали декор европейских брендов. Пришлось заключить договоры с посредниками, которые обеспечивают доставку таких отделочных материалов и оборудования. Оборудование для кондиционирования и вентиляции, керамогранит, облицовочные материалы, тротуарную плитку и витражные профили поставляют производители из Китая и Турции, это примерно 10% от общего объема материалов.

Еще один шаг в локализации — открытие в Архангельске производственно-логистического комплекса, в составе которого начнет работать завод по изготовлению железобетонных изделий и конструкций. Инвестиции в проект превысили 130 млн рублей.

По словам Владимира Шабанова, невозможно предсказать, когда спрос на жилье вернется хотя бы на допандемийный уровень, давать какие-либо прогнозы сейчас очень сложно. «Будем надеяться на закон цикличности и восстановление рынка через пару-тройку лет. Мы, со своей стороны, постоянно рассматриваем новые площадки для строительства, тем более что сейчас на рынке участков есть достаточно интересные предложения. Мы не планируем сбавлять темпы и объемы, запланированные ранее»,— подводит итог он.

Наталья Лавринович