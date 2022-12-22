Карта, деньги, паспорта

За последние 11 месяцев спрос на оформление иммиграционного статуса среди россиян за рубежом резко увеличился: суммарное количество обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 2,5 раза. Пик пришелся на март — май 2022 года. Корреспондент BG Алла Михеенко крутила глобус в поисках лояльных российским бизнесменам локаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гренада в июне возобновила программу инвестиционного гражданства, которое дает безвизовый доступ в 144 страны, в том числе в шенгенскую зону, Великобританию и Китай. Большинство заявок в этом году, полагают власти острова, будет от россиян

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Гренада в июне возобновила программу инвестиционного гражданства, которое дает безвизовый доступ в 144 страны, в том числе в шенгенскую зону, Великобританию и Китай. Большинство заявок в этом году, полагают власти острова, будет от россиян

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Собеседники издания в запросах на иностранные ВНЖ, ПМЖ и гражданства в 2022 году видят две тенденции: реальная релокация для себя (семьи, бизнеса) и необходимость в документальном подтверждении проживания за рубежом для предоставления в иностранные финансовые институты, которые перестали работать с гражданами РФ, без реальной цели переезда в иные страны на постоянное проживание. Как правило, предпочтение отдавалось странам с развитой инфраструктурой, с одновременными решениями для ведения бизнеса.

По словам вице-президента Russia Sotheby’s International Realty Елены Мариничевой, самыми популярными направлениями для оформления иммиграционного статуса в этом году остаются Турция и ОАЭ: на них приходится около 50% сделок. Спрос на недвижимость Турции не падает с февраля 2022 года. А в октябре, по данным национального института статистики TurkStat, россияне стали лидерами по покупке недвижимости среди иностранцев, приобретя 2023 объекта. Большая часть сделок — около 65% — совершается именно с целью оформления ВНЖ или гражданства.

«В третьем квартале 2022 года россияне также стали лидерами по покупке недвижимости в Дубае, а спрос вырос более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом,— рассказывает госпожа Мариничева.— Предполагаю, что с новыми условиями "золотой визы" тенденция будет только расти, причем не только в Дубае, но и других инвестиционно-привлекательных эмиратах — Абу-Даби и Рас-аль-Хайме. Также мы отметили активный рост интереса к Кипру. В большей степени он обусловлен возможностью сохранить свои валютные активы в зарубежных банках. Еще одним популярным направлением среди инвесторов стала Гренада: только с июля по сентябрь 2022 года количество поданных заявлений увеличилось втрое. Мы связываем это с повышенным интересом среди россиян, так как Гренада — единственная страна Карибского полуострова, которая продолжает принимать заявки от граждан РФ».

Страны доступа

Несмотря на то, что жители России столкнулись с рядом ограничений со стороны зарубежных стран, многие возможности еще доступны. Елена Мариничева приводит в пример следующие опции. Граждане РФ могут оформить ВНЖ Турции за покупку недвижимости от $50 тыс. ($75 тыс. кадастровая стоимость) либо полноценный паспорт за инвестиции от $400 тыс. Гренада также продолжает принимать заявления от россиян: там можно получить паспорт за дотации в государственный фонд от $150 тыс. или инвестиции (долевое участие) в отельный бизнес от $220 тыс. Вануату предлагает гражданство за безвозмездный взнос в государственный фонд от $130 тыс. В ОАЭ можно оформить резидентскую визу (аналог ВНЖ). Конкретная сумма зависит от эмирата: так, в Рас-аль-Хайме можно оформить иммиграционный статус на 12 лет за инвестиции от $180 тыс., а в Дубае — за $205 тыс. на два года. С октября 2022-го инвесторы могут оформить десятилетнюю «золотую визу» за инвестиции в жилую недвижимость от $545 тыс., причем без обязательного минимального срока пребывания.

Еще одно доступное для них направление — это Грузия, где за покупку недвижимости от $100 тыс. можно оформить ВНЖ на один год. В Коста-Рике для оформления ВНЖ потребуется инвестировать в недвижимость от $150 тыс., в Мексике — от $200 тыс. Дороже обойдется ВНЖ Панамы: минимальная сумма инвестиций для получения иммиграционного статуса там начинается от $300 тыс.

Возможности сужаются

По словам экспертов, миграционный кризис 2022 года, который развивается с начала специальной военной операции, является самым крупным в Европе после Второй мировой войны. Переезд граждан, покинувших Россию и Украину, оказывает сильное влияние на экономику многих государств.

«Пытаясь взять ситуацию под контроль, власти европейских стран ужесточают законодательство. В частности, в феврале 2022 года программу "золотых виз" закрыла Великобритания. В ноябре текущего года вопрос об отмене предоставления вида на жительство поднимался в Португалии, правда, пока инициатива не получила одобрения парламента. При этом заявки на "золотые визы" от россиян в этой стране и так перестали приниматься с конца февраля. Некоторые аналитики полагают, что в Европе возможна конфискация активов граждан с российскими паспортами. Такая угроза подталкивает наших соотечественников к переезду в "дружественные" или, по крайней мере, "нейтрально настроенные" по отношению к России государства. В 2022 году среди российских инвесторов наиболее востребованной является турецкая недвижимость»,— комментирует старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева.

Кроме того, четыре из пяти стран Карибского бассейна с действующей программой гражданства за инвестиции приостановили прием заявок от граждан РФ. «На текущий момент закрылись Сент-Китс, Содружество Доминики, Сент-Люсия, Греция, Италия, приостановлены кипрская и мальтийская программы. Становится сложнее доказать свою финансовую состоятельность из-за санкций в отношении российских банков. Сократились прямые рейсы во многие страны, некоторые страны перестали пускать россиян по шенгенской визе, а скоро получить даже турвизу в ЕС станет очень трудно»,— предостерегает основатель и генеральный директор компании Peramo Invest Ольга Мещерякова.

Изменения также коснулись и гражданства Черногории за инвестиции: 31 декабря 2022 года программа закрывается. «Стоимость доли в проекте на севере Черногории составляет $250 тыс., еще $200 тыс. нужно заложить на безвозмездный взнос в государственный фонд. На юге страны дороже: стоимость доли начинается от $450 тыс. Черногорская программа завершается в конце 2022 года, информации о ее продлении еще не было. Случаев блокировки счетов покупателей пока не наблюдалось, чтобы избежать этого, на этапе собеседования с лицензированным агентом нужно максимально подробно и откровенно отвечать на его вопросы. Черногорский паспорт дает возможность безвизового передвижения по Европе, плюс в 2025 году государство намерено войти в состав ЕС»,— делится генеральный директор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская.

Вливания в эмираты

Руководитель зарубежных проектов Becar Asset Management Александр Пестряков рассказал о ситуации в ОАЭ. В стране существуют визы для инвесторов и для фрилансеров. Они успешно обновляются и дополняются для стимуляции инвестиционного спроса к недвижимости. «В последнее время был сильно снижен порог для получения визы инвестора и получения возможности открытия банковского счета после этого. Ранее эта сумма была от 5 млн дирхам, затем стала от 2 млн дирхам. На сегодня минимальная сумма на одного человека составляет от 750 тыс. дирхам ($205 тыс.). Если же виза делается на семью, то инвестиции начинаются от 1 млн дирхам»,— уточняет господин Пестряков.

По словам эксперта, с 2020 года по сегодняшний день выдано 150 тыс. «золотых виз». «Если посчитать, что 1 млн дирхам стоит одна виза, то можно предположить невероятную прибыль на рынке недвижимости, которую получили девелоперы. При этом важно не забывать, что есть еще финансовые визы, визы для фрилансеров»,— подытоживает господин Пестряков.

Островные нюансы

В последнее время инвесторы также большой интерес проявляют к Кипру, который переживает новый большой подъем. По словам основательницы агентства недвижимости на этом острове Antaria Homes Марины Поповиду, получение ВНЖ посредством вложения в недвижимость популярно благодаря низкому порогу входа в инвестиции (до €300 тыс.) и возможности использовать договор на долгосрочную аренду, если вы еще не готовы к покупке недвижимости.

«Отмечу, что есть и другие варианты для получения ВНЖ. Например, ВНЖ для финансово независимых лиц. Также можно претендовать на статус ВНЖ через открытие компании или трудоустройство в кипрской фирме. Можно получить ВНЖ через воссоединение семьи. Но самое надежное и востребованное — через покупку недвижимости. Так действует большинство»,— комментирует госпожа Поповиду.

Если покупается недвижимость дороже €300 тыс., появляется возможность претендовать на постоянный вид на жительство (ПМЖ). И только находясь в этом статусе, спустя семь лет легального проживания на острове можно подать документы на гражданство. ПМЖ пожизненное, и его можно получить на всю семью, включая детей и родителей за 5–6 месяцев. При этом кипрское ПМЖ не обязывает жить на острове постоянно. Чтобы сохранить статус, важно показываться там раз в два года. Плюсом является и тот факт, что ПМЖ упрощает трансграничные перемещения: планировать свои путешествия по миру с этим статусом менее рискованно.

Кроме того, жилая недвижимость на Кипре ликвидна. Можно получать стабильный валютный доход от сдачи в аренду: 4–5% при долгосрочной, 7–8% — при краткосрочной. Однако есть и свои нюансы. «На рынке Кипра спрос превышает предложение. На сегодняшний день самая реальная и легальная возможность покупки недвижимости на острове — это покупка жилья в строящихся объектах по договору долевого участия (ДДУ). В стране новостройки обычно сдаются через 1,5–2 года, и предусмотрена поэтапная оплата по мере готовности проекта. Для того чтобы деньги принял кипрский банк, покупатель должен подтвердить происхождение средств»,— подчеркивает госпожа Поповиду.

Турция как трамплин

По словам старшего юриста международной консалтинговой компании «Юнивайд Консалтинг» Елены Белышевой, наиболее актуальной для усредненного российского заявителя в данный момент является программа инвестиционного гражданства Турции. «Она полностью возвратная. Недвижимость можно продать по истечении трех лет с момента получения паспорта, а ликвидность недвижимости выше, чем у карибских конкурентов, где все может в один момент быть снесено очередным ураганом. Важная особенность данной программы в том, что единственным критерием для недвижимости выступает ее стоимость. Программа надежная, так как по ней не наблюдалось "изменения настроений" по отношению к российским гражданам в течение 2022 года, сроки получения пока достаточно предсказуемы (в среднем около шести месяцев), отказов, по опыту, немного. Какая-то часть заявителей, безусловно, отсеивается на этапе проверок у юристов»,— описывает госпожа Белышева.

Стоит помнить, что наличие турецкого паспорта дает возможность подачи заявки на программу E2 в США («виза инвестора»). Иными словами, эту опцию можно далее использовать как трамплин к переезду в Штаты на относительно льготных условиях (инвестиции в районе $100 тыс.).

«У программы есть ряд нюансов, среди них отсутствие широких "безвизовых" перспектив. Иными словами, наличие турецкого паспорта в дополнение к российскому не добавляет значительное количество стран, доступных к безвизовому посещению (как, например, шенген и Великобритания у карибских программ). Есть репутационные риски: до 2022 года основными заявителями по программе были граждане Ирана и Афганистана, с 2022 года добавилась Россия, репутация всех на международном уровне понятна. Отметим, что стоимость недвижимости в Турции и ОАЭ, самых популярных у россиян локациях в 2022 году, выросла. Кроме того, возможно, что в Турции на интересные объекты в ближайшее время будут вводить аукционную систему продажи лотов»,— предупреждает госпожа Белышева.

Аналитики не исключают в скором времени открытие новых опций оформления инвестиционных паспортов, в том числе и в странах СНГ. «Так, недавно Армения объявила о намерении запустить программу гражданства за инвестиции от $150 тыс., но сам законопроект пока не был одобрен»,— приводит пример госпожа Мариничева.