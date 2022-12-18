Сборная России по хоккею проиграла Белоруссии в финале Кубка «Первого канала»

Матч между хоккейными сборными России и Белоруссии в финале Кубка «Первого канала» завершился со счетом 4:5 в пользу белорусской команды. Белоруссия становится победителем турнира, Россия занимает второе место.

Игра прошла на московской «ЦСКА-Арене». Белорусские хоккеисты обыграли россиян по буллитам — победную шайбу забил Шейн Принс. В составе сборной России в основное время голами отметились Максим Мамин (14-я минута), Илья Сафонов (32) и Александр Кадейкин (48, 54). В белорусской команде: Максим Сушко (9), Шейн Принс (33), Роман Горбунов (39) и Владислав Кодола (52).

В этом году в турнире принимали участие только четыре команды: России, Белоруссии, Казахстана и Китая. В 2021 году победителем Куба «Первого канала» стала сборная Финляндии.

Андрей Сапожников