Саутгейт останется главным тренером сборной Англии до Евро-2024

Гарет Саутгейт будет исполнять обязанности главного тренера сборной Англии по футболу до чемпионата Европы 2024 года в Германии. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Англии (FA) в Twitter. Ранее СМИ писали, что господин Саутгейт может покинуть свой пост после чемпионата мира в Катаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарет Саутгейт

Фото: Dylan Martinez/File Photo, Reuters Гарет Саутгейт

Фото: Dylan Martinez/File Photo, Reuters

«Рады сообщить, что Гарет Саутгейт продолжает работать тренером сборной Англии и возглавит нашу кампанию на Евро-2024. Гарет и Стив Холланд (ассистент главного тренера сборной Англии.— "Ъ") всегда пользовались нашей полной поддержкой, и мы начинаем строить планы на Евро-2024 уже сейчас»,— сообщила пресс-служба FA.

В начале декабря Гарет Саутгейт заявил, что может покинуть пост главного тренера сборной Англии по футболу. Издание Sky Sports сообщило, что 52-летний специалист хочет взять паузу, чтобы подумать о будущем и принять «правильное решение». Таблоид Daily Mail писал, что господин Саутгейт хотел сделать ЧМ-2022 заключительным турниром на посту главного тренера, однако близкие и игроки команды его отговорили.

Контракт Гарета Саутгейта с национальной командой Англии рассчитан до лета 2024 года. Сборная Англии на чемпионате мира в Катаре дошла до четвертьфинала, где уступила французам со счетом 1:2.