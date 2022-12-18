Кравцов проголосовал за название «Пионеры» для нового молодежного движения

Министр просвещения России Сергей Кравцов принял участие в голосовании относительно названия для нового движения детей и молодежи. Он рассказал журналистам, что отдал голос за «Пионеров».

«Я голосовал за название "Пионеры", <...> но посмотрим, какое название сегодня выберут школьники»,— сказал господин Кравцов (цитата по ТАСС).

Он считает, что название «Пионеры» может быть не слишком актуально для молодого поколения, поскольку связано с Советским союзом. Однако, по его словам, сейчас происходит возврат к традициям.

«Мне кажется, что в системе советского прошлого было определенное навязывание, и, наверное, это вызывало определенное отторжение. Важно этих ошибок не повторить, дать свободу школьникам, детям определиться с названием»,— заявил министр.

Решение о том, как назвать движение, будет приниматься сегодня, 18 декабря. Лидерами голосования стали «Российское движение детей и молодежи» (17,51%), «Пионеры» (17,23%) и «Движение им. Гагарина» (17,14%).

Законопроект о создании нового молодежного движения был внесен в Госдуму 19 мая, в день 100-летнего юбилея советской пионерии. По задумке авторов, новое движение будет современным аналогом советской пионерской организации. Среди целей движения были названы содействие развитию госполитики в интересах детей и участие в их воспитании.

Подробнее на эту тему — в материале «Ъ» «Новое пионерское».

Дарья Эрозбек