У Дональда Трампа президентство из рук валится

Череда скандалов, связанных с экс-президентом США Дональдом Трампом, всерьез повредила его имиджу. В частности, не добавляют очков недавние встречи бывшего главы Белого дома с имеющими противоречивую репутацию лидерами общественного мнения и продолжающиеся расследования Минюста США. На этом фоне все громче звучат голоса потенциальных конкурентов господина Трампа. В их число могут войти, например, бывший вице-президент Майк Пенс, экс-госсекретарь Майк Помпео и Джон Болтон, занимавший пост советника главы Белого дома по нацбезопасности. При этом популярность главного конкурента Дональда Трампа — губернатора Флориды Рона Десантиса — продолжает стремительно расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Бывший президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Кампания Дональда Трампа за возвращение в Белый дом в 2024 году провалилась прямо на старте. Такое мнение сейчас высказывает большинство американских аналитиков и СМИ. В частности, издание The Hill отмечает: после старта кампании 15 ноября у экс-президента «ничего не получается».

Всю прошлую неделю Дональд Трамп провел, защищаясь от нападок прессы после ужина с рэпером Канье Уэстом (который был обвинен в антисемитизме за скандальные высказывания в Twitter), а также Ником Фуэнтесом, белым националистом и «отрицателем холокоста». Даже сторонники Дональда Трампа выражали недоумение по поводу выбора собеседников. Комментировали тему и за пределами США: экс-премьер Израиля (и победитель недавних парламентских выборов) Биньямин Нетаньяху заявил, что господин Трамп повел себя неприемлемо и совершил ошибку.

Один из советников Дональда Трампа в рамках предвыборной кампании 2020 года заявил The Hill на правах анонимности, что это был «ужин-катастрофа». Кроме этого он отметил, что слово, которое лучше всего характеризует начавшуюся кампанию,— это «лень»: экс-президент за более чем полмесяца не провел ни одного митинга.

У Дональда Трампа сейчас немало проблем. Так, бюджетный комитет Палаты представителей добился доступа к его налоговым декларациям за период с 2015 по 2020 год. Это произошло после затянувшейся на годы судебной тяжбы, точку в которой поставил Верховный суд США. И хотя у конгрессменов крайне мало времени для того, чтобы изучить эти документы (вряд ли, перейдя под контроль республиканцев, Палата представителей продолжит расследование), вполне вероятно, что информация из этих документов просочится в СМИ. А затем данными (если в них будут найдены нарушения) сможет воспользоваться Минюст США для новых разбирательств в отношении экс-президента.

Другие проблемы связаны с последствиями августовских обысков ФБР в резиденции Дональда Трампа во Флориде. С одной стороны, в четверг Федеральный апелляционный суд США отменил предыдущее решение низшей инстанции о назначении специнспектора для оценки законности действий ведомства в ходе изъятия документов. А с другой — в конце прошлого месяца генеральный прокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурором по делу экс-президента Джека Смита, ранее работавшего в Международном уголовном суде в Гааге. Как отмечает издание Politico, господин Смит будет контролировать ход расследования предполагаемого несоблюдения Дональдом Трампом условий обращения с особо важными документами, а также его действия в январе 2021 года (тогда, напомним, республиканец не признал своего поражения на выборах, а его сторонники попытались сорвать передачу власти Джо Байдену).

Масла в огонь подлил и совсем свежий скандал, который касается высказываний Дональда Трампа о необходимости расследования деятельности Хантера Байдена, сына нынешнего президента. В субботу в своей социальной сети Truth господин Трамп написал, что ради расследования «массового мошенничества такого типа и масштаба» (Байден-младший подозревается в нарушениях, связанных с его коммерческой деятельностью на Украине и в Китае) можно даже отменить «все правила, положения и статьи, даже те, что содержатся в конституции».

«Наши великие отцы-основатели не хотели и не потворствовали бы фальшивым и мошенническим выборам!» — добавил господин Трамп, имея в виду уже деятельность Байдена-старшего.

За то, что Дональд Трамп замахнулся на святое — конституцию США, на него обрушились с критикой не только демократы, но и республиканцы. Один из потенциальных претендентов на номинацию от Республиканской партии, бывший вице-президент Майк Пенс, лично обратился к своему бывшему руководителю: «Мы будем поддерживать и защищать конституцию Соединенных Штатов». Эти слова Майк Пенс произнес в интервью радио WVOC (цитата по The Hill). Такую же точку зрения поддержало большинство республиканских сенаторов, добавляет издание. А один из лидеров сенатского меньшинства Джон Тун заявил, что это высказывание экс-президента — «прекрасная возможность» для его соперников на выборах-2024.

Перечисленные неудачи Дональда Трампа и несостоявшаяся «красная волна», которая так и не набрала необходимой силы, чтобы захватить обе палаты в Конгрессе, действительно вдохновили многих противников Дональда Трампа.

Бывшие соратники, а ныне соперники экс-президента настаивают, что он «является для партии электоральной обузой».

По мнению The Hill, Дональд Трамп «теряет способность запугивать потенциальных политических соперников». И любая надежда на то, что его объявление о претензиях на кресло президента отвлечет других кандидатов от участия в предвыборной гонке, теперь неуместна, уверено издание. На этом фоне Майк Пенс, бывший посол США при ООН Никки Хейли и экс-госсекретарь Майк Помпео ясно дали понять, что обдумывают возможность участия в выборах. В понедельник о готовности выдвинуть свою кандидатуру заявил и экс-советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Наибольшую угрозу для господина Трампа по-прежнему представляет губернатор Флориды Рон Десантис.

В ходе ноябрьских выборов он устроил в своем штате настоящее республиканское цунами, опередив конкурента на 20 процентных пунктов.

Критики Дональда Трампа еще несколько месяцев назад были вынуждены соглашаться с тем, что бывший президент — фаворит на выдвижение от Республиканской партии и сломить эту тенденцию практически невозможно. Но теперь они полны оптимизма. Последний опрос, проведенный компанией YouGov, показывает: Рон Десантис уступает по популярности Дональду Трампу всего 6 пунктов, за губернатора Флориды готовы были бы проголосовать 30% респондентов. Республиканский стратег Рик Тайлер заявил The Hill, что падение популярности Дональда Трампа говорит о том, что «цирк, который переезжает из города в город, изжил себя».

Впрочем, похоже, что у Дональда Трампа дела идут еще не хуже всех. Согласно другому опросу — от The Economist / YouGov, 56% американцев не хотят видеть Джо Байдена своим будущим президентом. У Дональда Трампа этот показатель немного ниже — 54%.

Недавний опрос, проведенный Marquette Law School, показал, что Рон Десантис в случае борьбы с Джо Байденом в 2024 году получил бы равную поддержку среди зарегистрированных избирателей — по 42%. Господин Десантис набрал 8 пунктов по сравнению с результатами такого же опроса месяцем ранее, а нынешний президент потерял 1 пункт. При этом если бы Джо Байден боролся с Дональдом Трампом, то, как утверждают социологи, действующий президент победил бы президента бывшего с отрывом в 10 процентных пунктов.

Екатерина Мур, Вашингтон