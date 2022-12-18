Студия Артемия Лебедева отсудила у алтайской компании 300 тысяч рублей

Арбитражный суд Алтайского края обязал барнаульское ООО «АС-Агро» выплатить ООО «Студия Артемия Лебедева» (Москва) 300 тыс. руб. в качестве компенсации за нарушение исключительных прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ

Таким образом, суд удовлетворил требования московских дизайнеров частично. В поданном 1 августа заявлении студия Артемия Лебедева просила взыскать с барнаульской компании 1 млн руб.

«АС-Агро» занимается производством нерафинированных растительных масел и их фракций. Выручка в 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль – 89,9 млн руб.

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Дарья Решетникова