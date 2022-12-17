На Египетский мост в Петербурге вернулись скульптуры сфинксов

Скульптуры сфинксов 1826 года после трехмесячной реставрации вернули на постаменты у Египетского моста в Санкт-Петербурге. В ходе восстановления из изваяний вытащили несколько осколков снарядов времен Великой Отечественной войны.

В реставрации участвовали специалисты Государственного музея городской скульптуры Петербурга. При реставрации применялся «максимально щадящий» метод струйно-вихревой очистки металла. В финале скульптуры позолотили слоем толщиной в четыре микрона.

«Были выявлены многочисленные очаги коррозии металла, утраты позолоты деталей декоративных элементов: короны и платка — немеса. Сильные повреждения были зафиксированы на красочном покрытии, которое предохраняет чугун от разрушения»,— сообщили в пресс-службе музея..

Скульптуры сфинксов на ЕГипетском мосту были установлены в августе 1826 года. Они были отлиты в литейной мастерской Чарльза Берда.

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