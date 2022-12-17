Стоимость строительных материалов на Кубани, по данным Краснодарстата, в январе—сентябре год к году увеличилась на 16,6%. Почти на треть стройматериалы подорожали в первый месяц после начала СВО на Украине. С апреля стоимость стройматериалов стала постепенно снижаться, удорожание год к году составило 29,7%, в мае — 23,5%, июне — 10,7%, июле — 7,9%, августе — 5,1%, сентябре — 4,6%, октябре — 3,54%. Ситуацию на рынке стройматериалов прокомментировал основатель краснодарской компании «Вирмак» Александр Захурдаев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Захурдаев

Фото: предоставлено автором Александр Захурдаев

Фото: предоставлено автором

«Эти цифры — сильное обобщение. На самом деле весной, в условиях снижения спроса и сокращения объемов экспорта цены на некоторые сырьевые составляющие у российских производителей начали падать. В ряде случаев — на 20–30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, подешевели металл, пиломатериалы, листовые утеплители.

Однако важно учитывать, что это все же не цены 2020 года, за исключением, может быть, стоимости ограждающих листов OSB (ориентированно-стружечных плит). Но это единичный случай. Напоминаю, что в 2021 году цены на рынке стройматериалов выросли почти в два раза. Например, пиломатериал калиброванной камерной сушки (сосна, дерево) в 2020 году стоил порядка 15 тыс. за куб. В 2021 году он поднялся до 30 тыс., сейчас опустился до 20–22 тыс. руб. за куб. По некоторым позициям цены в 2020 году выросли на 300%, тот же листовой OSB. Поэтому если сравнивать нынешние цены с 2020 годом, в среднем по рынку они выше на 50%, а если с 2021 годом — ниже на 15–20%.

Кроме того, в 2021–2022 годах изменились не только цены, но и соотношение стоимости разных стройматериалов. Так, плиты OSB традиционно были на 25% дешевле ЦСП (цементно-стружечных плит), из которых производят сэндвич- и сип-панели. В 2022 году стоимость OSB опустилась до уровня 2020 года, а цена ЦСП после сильного удорожания в прошлом году не изменилась. В результате сейчас ЦСП на 200–250% дороже, чем OSB. Таким образом формируется ценовой дисбаланс, который не позволяет участникам рынка выстраивать долгосрочные планы. Другими словами, рынок ведет себя непредсказуемо.

В этих условиях сложнее всего приходится малому бизнесу. Многие предприятия отложили запланированные ранее проекты, а также планы модернизации и развития производства. Для них сейчас главная задача в условиях ощутимого снижения спроса — удержаться на плаву и вытянуть основные статьи расходов. При этом ряд компаний держатся на собственных запасах, которых в лучшем случае хватит еще на несколько месяцев. Когда они закончатся, в производственных цепочках начнутся сбои.

Тем не менее важно помнить, что это временные трудности. Российские предприниматели пережили не один кризис, справятся и с этим. После падения всегда следует подъем. Для россиян одно из самых привлекательных мест как для отдыха, так и для постоянного проживания — это Крым. Сейчас полуостров не достроен, там много пустырей. Но когда завершится военная спецоперация и люди снова почувствуют себя в безопасности, а континентальные банки освоят полуостров и крымчанам станут доступны все ипотечные программы, в республике начнется строительный бум. А значит пойдет в гору и рынок стройматериалов Краснодарского края».

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