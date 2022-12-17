В Ставрополье возбудили уголовное дело после гибели 800 краснокнижных журавлей

Управление Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело из-за массовой гибели краснокнижных журавлей, зайцев и куропатки в Петровском округе Ставропольского края. Дело расследуется по статье о нарушении правил по борьбе с вредителями, повлекшем тяжкие последствия.

«Петровским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия)»,— говорится в сообщении СКР.

По данным следствия, на территории Петровского округа были обнаружены 800 тушек серых журавлей, занесенных в Красную книгу Ставропольского края, 4 тушки зайца и 1 мертвая куропатка. При химико-токсикологическом исследовании в них нашли яд с фосфорорганическими соединениями, который используется для борьбы с грызунами. Его распылили на почву, поэтому птицы и животные отравились.

Тела животных были обнаружены не только в Петровском округе, но и на территории охотничьих угодий Александровского, Новоселицкого, Труновского, Изобильненского, Красногвардейского, Андроповского, Новоалександровского округов.

Анастасия Ларина