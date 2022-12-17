Основатель Alias Group и депутат ЗСК Борис Юнанов удостоен звания «Меценат города Сочи»

Основатель инвестиционной компании Alias Group и депутат Законодательного собрания Краснодарского края Борис Юнанов получил знак почета «Меценат города Сочи»

Награду за весомый вклад в развитие города-курорта, регулярное участие в благотворительных проектах и помощь в строительстве социально значимой инфраструктуры вручил заместитель главы муниципального образования Юрий Цицкиев.

По инициативе и при поддержке Бориса Юнанова на территории Сочи за последние несколько лет было реализовано множество социальных проектов. Благотворительная деятельность основателя Alias Group охватывает такие ключевые сферы, как образование, спорт, медицина и комплексное благоустройство территорий.

Среди наиболее значимых реализованных инициатив можно выделить реконструкцию стадиона школы №10 им. атамана С. И. Белого, ремонтные работы в спортивной школе олимпийского резерва №3. Кроме того, был реализован проект благоустройства детских площадок и прогулочных зон в Хостинском районе и оказана помощь в техническом оснащении и организации мероприятий органам ТОС, а также ряд других значимых социальных проектов.

Отдельно стоит выделить инициативу по капитальному ремонту нового помещения сочинского семейно-досугового инклюзивного центра творчества и развития «Особое детство». При поддержке Бориса Юнанова в разы увеличилось число организуемых мероприятий и занятий, в которых могут принимать участие в три раза больше детей. В настоящее время в общественной организации занимается более 60 ребят со своими родителями. Здесь воспитанники центра осваивают различные хобби и образовательные программы. Центр помогает создать комфортное взаимодействие особенных детей не только с окружающим миром, но и внутри семьи.

«Компания Alias Group охватывает ключевые отрасли экономики нашего края: строительство, пищевую промышленность, ИТ-технологии и сферу услуг. Но не менее важным для меня, как общественного деятеля, является участие в социальной жизни региона. Совместно с администрацией Сочи мы реализовали множество значимых проектов, которые направлены на создание комфортных условий для жизни людей. Впереди — новые задачи и новые проекты, в рамках которых мы продолжим помогать жителям края и улучшать социальную инфраструктуру региона»,— поделился Борис Юнанов.

Торжественная церемония награждения прошла на территории города-курорта. Знаки отличия «Меценат города Сочи», «За профессиональное мастерство», «За межнациональную дружбу и согласие», а также почетные грамоты получили ключевые общественные деятели и меценаты Краснодарского края.

Справка о компании: Alias Group — инвестиционная компания, которая объединяет активы из различных секторов экономики: строительного, пищевой промышленности, IT-технологий и сферы услуг. Компания активно расширяет инвестиционный портфель, используя собственный и привлеченный капиталы, непрерывно работает над повышением стандартов в области корпоративного управления и информационной прозрачности согласно лучшим российским и международным практикам. Количество сотрудников, занятых сегодня в деятельности холдинга, составляет более тысячи человек.

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