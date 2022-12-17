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Коммерсантъ FM
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«Экологическая вахта Сахалина» объявила о закрытии после включения в перечень иноагентов

Экологическая организация «Экологическая вахта Сахалина», которую вчера, 16 декабря, Минюст включил в перечень иноагентов, объявила о своем закрытии. В организации заявили, что не согласны с претензиями Минюста и никаких законов не нарушали.

«Кто-то наверху вдруг решил, что мы иностранные агенты — находимся под "иностранным влиянием" и занимаемся политической деятельностью. Мы с этим категорически не согласны. Мы законы не нарушали, ни под чьим влиянием не находились и всегда работали только на обеспечение экологической безопасности нашей родной страны и сохранение ее уникальной Дикой Природы»,— говорится в заявлении организации.

Там напомнили, что эковахта работала с 1995 года и за это время «трудилась ради сохранения лососей и медведей, нерестовых рек и таежных лесов, косаток и белух, редких растений и исчезающего тайменя, чистого воздуха и заповедных территорий, зеленых насаждений Южно-Сахалинска и пригородных лесов». «Времена не выбирают, но можно выбрать, как жить в эти времена. К сожалению, наш единственный выбор сегодня — завершение проектов и ликвидация организации»,— сообщили в организации.

Обоснования для включения в список иноагентов Минюст не привел.

Лаура Кеффер

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