«Мотовилиха» попала под санкции Евросоюза

Страны Европейского Союза утвердили девятый пакет санкций против России. Как сообщается в официальном пресс-релизе Евросоюза, среди прочих новых ограничений в санкционный список были добавлены 168 российских предприятий, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Из списка этих юрлиц, опубликованном в журнале ЕС (.pdf), следует, что среди них оказалось ПАО «Мотовилихинские заводы». В Евросоюзе считают, что, так как завод производит военную технику,

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которая используется в СВО, то несет ответственность за «действия, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимость Украины».

«Мотовилихе» и другим попавшим в список предприятиям ограничен доступ к различным промышленным технологиям — вычислительным компонентам, печатным схемам, радионавигационным системам, аппаратуре радиоуправления, камерам, линзам и так далее.

Девятый пакет санкций против РФ предполагает также усиление ограничений на импорт российской нефти, дополнительные запреты на операции для российских банков, приостановку действия лицензий на вещание российских каналов НТВ, «Россия-1», РЕН ТВ и «Первого канала», дополнительные экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего секторов, запрет на оказание услуг в сферах рекламы, маркетинговых исследований.