Молдавия приостановила вещание шести телеканалов из-за «дезинформации» по Украине

Лицензии шести молдавских телеканалов приостановлены на время действия чрезвычайного положения. Власти объяснили решение «предотвращением риска дезинформации» в том числе по освещению событий на Украине.

Лицензии СМИ приостановлены у Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV. Некоторые из них принадлежат лидеру оппозиционной партии «Шор» Илану Шору, который в октябре был включен в антироссийские санкционные списки США и Великобритании. Часть из этих СМИ ретранслируют программы российских телеканалов.

В сообщении правительства, которое приводит агентство Moldpres, решение объясняется «защитой национального информационного пространства, предотвращением риска дезинформации путем распространения недостоверной информации или попыток манипулирования общественным мнением». Оно принято на основании «перечня физических и юридических лиц, подпадающих под международные санкции». Власти отмечают, что Совет по телевидению и радио ранее сделал выводы об «отсутствии достоверной информации в освещении национальных событий, а также войны на Украине» у этих телеканалов.

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что СМИ, у которых были приостановлены лицензии, «серьезно и неоднократно нарушали Кодекс об аудиовизуальных услугах, тенденциозно и манипулятивно отражая события в нашей стране, а также события, связанные с войной в Украине». «В ситуации, когда против нашей страны ведется не только энергетическая война, но и информационная война, на нас лежит ответственность и даже обязанность защищать наших граждан и страну»,— написала госпожа Гаврилица в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Президент Молдавии Майя Санду приветствовала приостановку лицензий. «Защита национального информационного пространства — важный шаг по предотвращению попыток дестабилизации, запущенных людьми, подпадающими под международные санкции»,— написала госпожа Санду в Facebook. По ее словам, Молдавия не может согласиться «с тем, что в этот непростой период безопасность государства и мирная жизнь граждан находятся под угрозой беглецов».

Крупнейшая оппозиционная Партия социалистов назвала решение властей антиконституционным. Ее представители считают, что «режим Майи Санду осуществляет зачистку средств массовой информации в нашей стране и устанавливает тотальную политическую цензуру в интересах правящей партии». Комментарий партии опубликован на ее странице в Facebook.

Майя Санду летом подписала закон о защите информационного пространства. Согласно ему, новостные и аналитические программы, а также военные фильмы из России будут запрещены.

Леонид Уварчев