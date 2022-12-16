Канада передала Украине $366,5 млн с доходов от суверенных облигаций

Канада направила Украине 500 млн канадских долларов ($366,5 млн) из средств, собранных за счет выпуска суверенных облигаций. Об этом сообщила пресс-служба правительства Канады.

«Сегодня Канада выделила Украине кредит в размере 500 млн долларов через управляемый мультидонорским счетом Международного валютного фонда (МВФ)»,— говорится в сообщении правительства.

В документе сообщается, что Канада выпустила суверенные облигации Украины 29 ноября. Гражданин Канады мог приобрести облигации по цене 100 канадских долларов за бумагу. Индивидуальным инвесторам удалось собрать почти 50 млн канадских долларов, сообщила пресс-служба. Остальную сумму удалось собрать за счет вложений крупных международных инвесторов и государственных учреждений. Среди них — города Эдмонтон и Оттава, провинция Саскачеван и центральные банки Эстонии, Литвы и Польши, говорится в документе.

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, с февраля по ноябрь страна направила Украине около 3,4 млрд канадских долларов. Кроме того, в ноябре Канада продлила свою миссию по обучению украинских военных в Великобритании в рамках операции Unifier до конца 2023 года.

Эрдни Кагалтынов