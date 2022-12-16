Аксенов: срок службы в российской армии должен составлять два года

Глава Крыма Сергей Аксенов высказал мнение, что срок службы в армии по призыву на срочную службу должен составлять два года. Об этом стало известно из его Telegram-канала.

«Каждый мужчина должен отслужить в армии для становления личности, характера, внутреннего стержня, и выковать этот стержень можно только в коллективе», - сказал господин Аксенов в ходе встречи с президентами крымксих школ, видеокадры с которой он опубликовал в своем канале.

Также глава республики, высказал мнение, что в 8–10 классы школы следует вернуть занятия по начальной военной подготовке. «Это необходимо обсуждать с Министерством просвещения РФ на федеральном уровне, Крым может выступить с такой инициативой», - добавил он.

Михаил Волкодав

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