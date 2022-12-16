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Коммерсантъ FM
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МЭА: 2022 год будет рекордным по объему потребления угля в мире

Потребление угля в мире в этом году выросло на 1,2% по сравнению с 2021 годом и достигло рекордного уровня. Как отмечает в своем докладе Международное энергетическое агентство (МЭА), впервые за все время за один год в мире было использовано более 8 млрд метрических тонн угля. Предыдущий рекорд по потреблению угля в мире был поставлен в 2013 году.

Агентство ожидает, что в ближайшие годы этот показатель «будет оставаться примерно на этом же уровне, учитывая отсутствие более активных усилий по ускорению перехода на чистую энергетику». Крупнейшим в мире потребителем угля, по данным МЭА, остается Китай. И крупнейшие мировые производители угля — Китай, Индия и Индонезия — поставят в этом году рекорды по его добыче. Агентство отмечает, что из-за роста цен на природный газ в условиях глобального энергетического кризиса спрос на уголь для выработки электроэнергии вновь возрос. Однако замедление экономического роста при этом сократило спрос на электроэнергию и объем промышленного производства.

«Мир уже близок к пиковым значениям использования ископаемых видов топлива, и потребление угля начнет сокращаться в первую очередь, но пока мы еще не дошли до этой точки,— отмечает директор МЭА по энергетическим рынкам и безопасности Кейсуке Садамори.— Спрос на уголь упрямо держится и в этом году, скорее всего, достигнет исторических высот, что приведет к росту глобальных выбросов». Однако, как отмечают эксперты МЭА, очень многие признаки указывают на то, что текущий глобальный энергетический кризис ускоряет процесс перехода на возобновляемые виды топлива, способствует повышению энергоэффективности, а это в ближайшие годы приведет к тому, что спрос на уголь начнет снижаться.

Алена Миклашевская

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