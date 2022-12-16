В Темрюке завершилось строительство водно-спортивной гребной базы

В Темрюке завершили строительство водно-спортивной гребной базы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

«На участке более 7 тысяч квадратных метров разместили эллинг для хранения лодок, тренажерный зал, раздевалки, тренерскую, современный медицинский пункт и инвентарные комнаты», – пояснил вице-губернатор Сергей Власов.

Эллинг вмещает 15 лодок, в том числе одиночные, парные, распашные, двойки с рулевым и другие судна. На участке провели благоустройство территории и строительство новой спортивной площадки.

На строительство гребной базы в Темрюке из муниципального бюджета в январе 2022 года направили 57,2 млн руб. О строительстве объекта власти Кубани сообщили в конце 2021 года.

Анастасия Донскова

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