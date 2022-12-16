Почти треть кубанских казаков, участвующих в СВО, являются членами Союза казачьей молодежи

Около 30 процентов казаков, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции (СВО), являются участниками Союза казачьей молодежи. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

«Это значит, что мы воспитываем настоящих патриотов страны, которые готовы всегда защитить Родину. Спорт, допризывная подготовка и духовно-нравственное развитие являются нашими приоритетами. Молодежь растет на основе тех казачьих традиций и принципов, которые актуальны и святы во все времена», – приводит пресс-служба слова вице-губернатора края и атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, сказанные в ходе отчетного войскового сбора.

Всего, по данным властей, в СВО участвует около трех тысяч казаков-добровольцев.

Союз казачьей молодежи Кубани объединил свыше 113 тысяч казачат. Он ежегодно проводит тысячи мероприятий военно-патриотической, спортивной, духовно-нравственной, добровольческой направленности. Система казачьего образования Краснодарского края объединяет 49 детских садов, 75 школ, семь кадетских корпусов и шесть ведущих высших учебных заведений. В регионе – более пяти тысяч классов и групп казачьей направленности, за которыми закреплены свыше 1,6 тысяч наставников, добавляется в релизе.

Андрей Петров

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