В ЦБ рассказали о работе с банками-корреспондентами для завершения сделок в швейцарских франках

Мосбиржа продолжает работать с банками-корреспондентами для завершения сделок в швейцарских франках, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Швейцария заблокировала российские активы в швейцарских франках 10 июня.

«"Московская биржа" сейчас проводит работу с банками-корреспондентами для того, чтобы завершить расчеты, совершаемые в швейцарских франках»,— рассказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ (трансляция велась на YouTube-канале ЦБ).

Из-за ограничений Швейцарии с 14 июня Мосбиржа прекратила торги швейцарскими франками. Ограничения затронули инструменты на спот и своп для валютных пар CHFRUB (швейцарский франк — российский рубль), а также USDCHF (доллар США — швейцарский франк) в биржевом и внебиржевом режимах.

Мосбиржа сообщила о продолжении обязательств по ранее заключенным сделкам в обычном режиме, однако не исключила увеличения сроков зачисления швейцарских франков на счета клиентов.

Анастасия Ларина