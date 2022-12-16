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Волгоградские ученые получили региональную «экономическую» премию

В Волгоградской области впервые вручили премию имени профессора Олега Иншакова. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Награду в этом году учредил губернатор Андрей Бочаров.

В номинации «За практический вклад в развитие экономики Волгоградской области» награду получили заведующая кафедрой экономической теории, региональной экономики и предпринимательства ВолГУ Марина Буянова, заведующая кафедрой прикладной информатики и математических методов в экономике ВолГУ Елена Петрова и ректор ВолГУ Алла Калинина. Лауреатами премии в номинации «За вклад в экономическое образование и просвещение» стали доценты кафедры экономики и менеджмента ВолгГМУ Светлана Ситникова и Сергей Князев, а также заведующая этой кафедрой Светлана Соболева. В номинации «За вклад в развитие экономической науки» награду получил профессор кафедры «Экономика и предпринимательство» ВолгГТУ Даниил Фролов.

Премия в каждой из трех категорий составляет 500 тыс. руб., ее могут получать индивидуально или в составе творческого коллектива (не более трех человек).

Победителей определяют по итогам конкурса, в экспертную комиссию входят специалисты отрасли, ученые. Для каждой номинации разработаны свои критерии оценки. В дальнейшем премию планируют вручать ежегодно 30 июня — в день рождения Олега Иншакова.

Марина Ковалева

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