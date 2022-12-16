СМИ: Венгрия заморозила российские активы на €870 млн

Около €870 млн российских активов оказались заморожены в Венгрии в ноябре. Об этом сообщает венгерская газета Nepsava со ссылкой на отчет Еврокомиссии (ЕК). При этом, по данным издания, ранее Венгрия сообщала о заморозке всего €3 тыс.

Согласно данным, которые приводит Nepsava, сейчас размер замороженных российских и отчасти белорусских активов в Италии составляет €2,3 млрд, Германии — €2,2 млрд, Австрии — €1,8 млрд, Болгарии — €11,3 млн, Чехии — €10,8 млн, Словакии — €4,9 млн. Общая сумма российских активов, заблокированных в странах ЕС, составляет примерно €19 млрд.

1 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Еврокомиссия не может конфисковать замороженные средства Банка России на восстановление Украины из-за принципа международного государственного иммунитета (государство не обязано подчиняться правительству других стран).

На уровне ЕК несколько месяцев обсуждали создание законопроекта для реализации этой инициативы. Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен предлагала создать специальный фонд из замороженных €300 млрд российских активов и €19 млрд частных активов россиян для компенсации ущерба на Украине.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Еврокомиссия тянется к активам».

Лусине Баласян