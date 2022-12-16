Высокий уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 30 декабря

Действие «желтого» уровня террористической опасности в Темрюкском районе продлено до 30 декабря. Соответствующее распоряжение подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Усиленные меры безопасности продлили по решению Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и в соответствии с рекомендациями Национального антитеррористического комитета. В связи с этим оперативные и спасательные службы и медучреждения региона продолжат работу в режиме повышенной готовности. Кроме того, продолжатся проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства и досмотры машин в местах массового скопления людей.

Впервые «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе был введен 8 октября из-за теракта на Крымском мосту. Его продлевают каждые две недели.

Татьяна Ручкина

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