На кладбище поселка Белоостров в Петербурге появилась Аллея Доблести для участников СВО

На Белоостровском кладбище в Курортном районе Санкт-Петербурга открылась Аллея Доблести для погребения участников боевых действий в Украине. Она появилась после того, как губернатора Александра Беглова попросили посодействовать захоронению погибшего бойца «ЧВК Вагнер» Дмитрия Меньшикова.

«Аллея находится в непосредственной близости и имеет общую дорожку с воинским участком Белоостровского кладбища. Правительство города по желанию родственников либо иных законных представителей умерших (погибших) готово рассмотреть вопрос об открытии подобных Аллей и на других кладбищах Петербурга — с учетом возможностей территории конкретного кладбища»,— сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Ранее в Смольный обратился глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Герой России Андрей Трошев, потребовавший «не чинить препятствий» для захоронения Дмитрия Меньшикова именно на «Аллее Славы» Белоостровского кладбища, писала «Фонтанка». Однако на самом кладбище такой Аллеи официально не было, в связи с чем Смольный попросил главного военкома города Сергея Качковского разъяснить порядок погребения погибших участников СВО, не имеющих официального статуса военнослужащего.

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