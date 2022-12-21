«Путешествие Нильса» под Новый год

С 24 декабря по 7 января семейный театр «Легенда», работающий под патронажем группы компаний «ПСК», представит спектакль «Новогоднее путешествие Нильса с дикими гусями» по произведению Сельмы Лагерлеф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: театр «Легенда» Фото: театр «Легенда»

Может ли обычный мальчик летать верхом на домашнем гусе? Оказывается, может. Только вначале гном за плохое поведение должен превратить его в коротышку величиной с мизинец… А Нильс, чтобы снова стать собой и вернуться к маме, должен научиться защищать слабых, помогать попавшим в беду и, конечно же, совершить путешествие в новогоднюю Лапландию...

Декорации, маски и реквизит для спектакля созданы в творческой студии Gildio под руководством братьев Гильмановых, работающих для известных петербургских театров; художник-постановщик — Полина Данович, выпускница школы дизайна костюма Владимира Бухинника; хореограф — Юлия Кабанова, выпускница Академии Вагановой. Возглавляет творческую команду режиссер, руководитель детского направления театра «Легенда» — Наталья Сергеева, в минувшем году она стала лауреатом фестиваля «Театры Петербурга — детям» со спектаклем «Приключения Федоры».