«Спящая красавица» с чемпионами

С 30 декабря по 8 января в СК «Юбилейный» пройдет ледовый мюзикл «Спящая красавица. Легенда двух королевств». В главной роли дебютирует олимпийская чемпионка Анна Щербакова в паре с Артуром Гачинским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Navka Show Фото: Navka Show

Анна Щербакова — сильнейшая фигуристка планеты: трехкратная чемпионка России, двукратный серебряный призер чемпионата Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Пекина. Она первая в истории фигуристка, исполнившая два четверных лутца в одной программе. Артур Гачинский — молодой тренер группы Алексея Мишина и участник ледовых постановок Татьяны Навки «Аленький цветочек» и «Руслан и Людмила». Он многократный призер чемпионатов России, Европы и мира. Был самым молодым участником чемпионата России (ради него даже изменили регламент), но рано закончил спортивную карьеру из-за тяжелых травм спины. Из пяти кандидатов в принцы режиссеры шоу и Анна Щербакова выбрали именно Артура.